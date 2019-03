Tradegate-Aktienkurs Atlantic Gold-Aktie:

Kurzprofil Atlantic Gold Corp.:



Atlantic Gold Corp. (ISIN: CA04854Q1019, WKN: A12AEZ, Ticker-Symbol: Q9I, TSE-V-Symbol: AGB) ist ein in Kanada beheimatetes Unternehmen mit dem Fokus auf die Entwicklung von Goldminen. (28.03.2019/ac/a/a)



Montreal (www.aktiencheck.de) - Atlantic Gold-Aktienanalyse des Analysten Don DeMarco von National Bank Financial:Laut einer Aktienanalyse bekräftigt Analyst Don DeMarco von National Bank Financial seine Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung bei den Aktien des Goldminen-Betreibers Atlantic Gold Corp. (ISIN: CA04854Q1019, WKN: A12AEZ, Ticker-Symbol: Q9I, TSE-V-Symbol: AGB).Die Analysten von National Bank Financial haben eine Aktualisierung des Bewertungsmodells von Atlantic Gold Corp. vorgenommen.Analyst Don DeMarco passt das Kursziel von 2,75 auf 3,00 CAD nach oben an. Das Anlageprofil sehe weiterhin positiv aus.In ihrer Atlantic Gold-Aktienanalyse stufen die Analysten von National Bank Financial den Titel unverändert mit "outperform" ein.Börsenplätze Atlantic Gold-Aktie:Frankfurt-Aktienkurs Atlantic Gold-Aktie:1,49 Euro -3,25% (28.03.2019, 14:21)