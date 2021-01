Börsenplätze AstraZeneca-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

84,99 EUR -1,64% (29.01.2021, 18:06)



XETRA-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

84,83 EUR -1,96% (29.01.2021, 17:35)



London Stock Exchange-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

7.491,00 GBp -2,07% (29.01.2021, 17:36)



ISIN AstraZeneca-Aktie:

GB0009895292



WKN AstraZeneca-Aktie:

886455



Ticker-Symbol Deutschland AstraZeneca-Aktie:

ZEG



London Domestic-Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZN



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZNCF



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol Deutschland: ZEG, London-Ticker-Symbol: AZN, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (29.01.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol Deutschland: ZEG, London-Ticker-Symbol: AZN, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: AZNCF) unter die Lupe.Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) habe die bedingte Marktzulassung für den Corona-Impfstoff des britisch-schwedischen Konzerns AstraZeneca in der EU empfohlen. Überraschend: Die Zulassung solle für Menschen aller Altersstufen ab 18 Jahren gelten. Das habe die EMA am Freitag in Amsterdam mitgeteilt.Die endgültige Entscheidung über die Zulassung müsse nun die EU-Kommission treffen - das gelte aber als Formsache und könnte noch am Freitag erfolgen. Damit sei der Weg frei für den dritten Impfstoff gegen Covid-19 in der EU. In Großbritannien werde das Präparat, das AstraZeneca gemeinsam mit der Universität Oxford entwickelt habe, bereits seit Anfang Januar großflächig eingesetzt. In der EU seien bisher nur die Impfstoffe der Hersteller href="/pfizer-aktie/">Pfizer /BioNTech sowie Moderna zugelassen. Der Impfstoff von AstraZeneca gelte als besonders preiswert und handlich für Massen-Impfungen.Trotz zuvor von anderen Experten geäußerten Bedenken würden die EMA-Experten die Zulassung für Menschen aller Altersstufen ab 18 Jahren empfehlen. Auch wenn nur es nur vergleichsweise wenige Testpersonen über 55 Jahre gegeben habe, sei dies zu vertreten. Die EMA begründe diese Entscheidung mit den guten Test-Resultaten bei den übrigen Altersgruppen sowie Erfahrungswerten mit anderen Impfstoffen. Der Hersteller habe zuvor Berichte als falsch zurückgewiesen, dass der Impfstoff bei über 65-Jährigen nur zu acht Prozent wirksam sei.Die große Frage sei jedoch: Wann werde der Impfstoff geliefert? Die EU-Kommission sei in einen offenen Streit mit dem Hersteller verstrickt. Wegen angeblicher Produktionsprobleme sollten große Mengen des Impfstoffes für Deutschland und andere EU-Länder erst Wochen oder Monate später geliefert werden. Die EU habe insgesamt 400 Millionen Impfdosen geordert.Bei einer bedingten Zulassung sei der Hersteller verpflichtet, auch danach noch Daten etwa zur Langzeitwirkung an die EMA zu übermitteln. Auch Angaben zu möglichen Nebenwirkungen würden weiterhin geprüft.Die Aktie von AstraZeneca reagiere kaum auf die Zulassung für alle Altersgruppen. "Der Aktionär" sehe das Potenzial auch weiterhin als begrenzt an. Investierte Anleger beachten den Stopp bei 75,00 Euro, bleiben aber auch aufgrund der attraktiven Dividendenrendite von derzeit knapp drei Prozent an Bord, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.01.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link