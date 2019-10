Börsenplätze AstraZeneca-Aktie:



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (24.10.2019/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) unter die Lupe.AstraZeneca profitiere weiter vom starken Wachstum in China und bei Krebsmedikamenten. Die Strategie vom Firmenlenker Pascal Soriot scheine unverändert zu fruchten, umsatzseitig traue sich der britisch-schwedische Pharma-Konzern abermals mehr zu.So seien die Produkterlöse im dritten Quartal zu konstanten Wechselkursen um 18 Prozent auf 6,13 Milliarden Dollar gestiegen, der Gesamtumsatz sei sogar um 22 Prozent auf 6,41 Milliarden Dollar geklettert. Unter dem Strich stehe ein Kerngewinn von 0,99 Dollar in den Büchern, Analysten hätten im Schnitt mit 0,96 Dollar gerechnet.Zum zweiten Mal in diesem Geschäftsjahr traue sich AstraZeneca bei den Produkterlösen mehr zu. So sollten die Verkäufe im niedrigen bis mittleren Zehn-Prozent-Bereich zulegen. Zuletzt habe das Unternehmen lediglich ein Wachstum im niedrigen zweistelligen Prozentbereich in Aussicht gestellt.Besonders stark entwickle sich das Geschäft in China, dort habe AstraZeneca die Erlöse um satte 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresraum nach oben geschraubt. Und das Wachstum könnte im Reich der Mitte anhalten: Mit Roxadustat (Partner sei das Biotech-Unternehmen Fibrogen) stehe ein weiterer potenzieller Kassenschlager in den Startlöchern. "Der Aktionär" habe bereits mehrfach über diese Sonderstory berichtet.Die AstraZeneca-Aktie reagiere mit einem Kursplus von 3,5 Prozent auf die überzeugenden Quartalszahlen. Sicherlich rechtfertige das hohe Wachstum beim Pharma-Konzern eine höhere Bewertung zur Peergroup. Doch ein Kurs/Gewinn-Verhältnis von 22 für das Jahr 2020 (GlaxoSmithKline und Roche 14, Novartis 15 für 2020) erscheine sportlich.Investierte Anleger sollten dennoch an der Restposition im Depot festhalten, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Seit Erstempfehlung in Ausgabe 03/2018 betrage das Kursplus gut 40 Prozent. Einen weiteren Grund, investiert zu bleiben, sei die hohe Dividendenrendite von ordentlichen drei Prozent. (Analyse vom 24.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link