Tradegate-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

83,94 EUR -1,49% (23.03.2021, 12:01)



XETRA-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

84,05 EUR -1,37% (23.03.2021, 11:45)



London Stock Exchange-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

72,60 GBP -1,14% (23.03.2021, 11:47)



ISIN AstraZeneca-Aktie:

GB0009895292



WKN AstraZeneca-Aktie:

886455



Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

ZEG



London Stock Exchange-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZN



NASDAQ OTC-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZNCF



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London Stock Exchange-Symbol: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (23.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London Stock Exchange-Symbol: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) unter die Lupe.Die US-Gesundheitsbehörde NIAID habe Zweifel an der Aussagekraft von Daten einer neuen Untersuchung des schwedisch-britischen Pharmakonzerns zu dessen Impfstoff geäußert. Dabei gehe es um Ergebnisse einer sogenannten Phase-3-Studie mit etwa 32.500 Probanden, die laut AstraZeneca eine hohe Wirksamkeit des Vakzins zeigen würden. Frühere Untersuchungen, die ebenfalls für eine gute Wirksamkeit des Präparats sprechen würden, zweifele die NIAID in ihrem Statement nicht an."Der DSMB hat sich besorgt gezeigt, dass AstraZeneca möglicherweise veraltete Informationen aus dieser Studie aufgenommen hat, die eine unvollständige Ansicht der Wirksamkeitsdaten geliefert haben könnten", habe das Nationale Institut für Infektionskrankheiten (NIAID) am Montag (Ortszeit) unter Berufung auf den Datenüberwachungsausschuss Data and Safety Monitoring Board (DSMB) mitgeteilt. Das Unternehmen müsse die Daten überprüfen und sicherstellen, dass die genauesten und aktuellsten Wirksamkeitsdaten so schnell wie möglich veröffentlicht würden.AstraZeneca habe am Montag mitgeteilt, dass eine Phase-3-Studie mit etwa 32.500 Probanden in den USA, Chile und Peru die hohe Wirksamkeit des Corona-Impfstoffs bestätigt habe. So schütze das Vakzin mit einer Wirksamkeit von 79% vor Covid-19, bei über 65-Jährigen betrage dieser Wert 80%. Das bedeute, dass unter den älteren Probanden einer geimpften Gruppe 80% weniger Erkrankungen aufgetreten seien als unter denen einer Kontrollgruppe. Die Wirksamkeit über alle Altersgruppen hinweg in Bezug auf schwere Krankheitsverläufe liege sogar bei 100%. Auch zuvor hätten Studien dem Impfstoff unabhängig voneinander eine hohe Effektivität bescheinigt.Die AstraZeneca-Aktie bringe dies am heutigen Dienstag wieder etwas unter Druck. "Der Aktionär" sehe das Papier derzeit auf einem attraktiven Niveau. Anleger sollten mit einem Stopp bei 75 Euro weiter investiert bleiben. Nicht zu verachten außerdem: die attraktive Dividendenrendite von derzeit 2,8%, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AstraZeneca-Aktie: