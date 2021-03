Tradegate-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol Deutschland: ZEG, London-Symbol: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (08.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol Deutschland: ZEG, London-Symbol: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) unter die Lupe.Die angekündigte Übernahme von Alexion und der Wirbel rund um den mit der Universität Oxford entwickelten Corona-Impfstoff habe die Aktie von AstraZeneca in den letzten Wochen respektive Monaten belastet. Selbst ein positiver Analystenkommentar aus dem Hause Barclays könne dem Pharma-Wert keine positiven Impulse verleihen.Die britische Investmentbank Barclays habe das Kursziel für AstraZeneca von 9.000 auf 10.000 Pence angehoben und die Einstufung auf "overweight" belassen. Das entspreche umgerechnet einem Zielkurs von 116,58 Euro und einem Upside-Potenzial von rund 45 Prozent.Analystin Emily Field habe die Papiere des Pharmakonzerns in einer am Montag vorliegenden Studie zudem zu einem ihrer Branchenfavoriten erkoren. Nur ein Jahr nach Entschlüsselung des Gencodes des Coronavirus seien im Zuge einer der größten medizinischen Errungenschaften mehrere sichere und wirksame Impfstoffe weltweit im Einsatz, so die Expertin. Sie gehe davon aus, dass die weiteren Impfmaßnahmen zu einer Neubewertung von AstraZeneca führen würden.Die AstraZeneca-Aktie wolle einfach nicht in Schwung kommen. Und das, obwohl das Unternehmen inzwischen mit einem moderaten Kurs-Gewinn-Verhältnis von 18 für 2021 gehandelt werde. Darüber hinaus sei der britisch-schwedische Pharma-Konzern als spendabler Dividendenzahler bekannt. Die Rendite betrage derzeit rund drei Prozent.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze AstraZeneca-Aktie: