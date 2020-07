Tradegate-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

104,50 EUR -2,25% (20.07.2020, 22:26)



London Stock Exchange-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

9.320,00 GBp +1,45% (20.07.2020, 17:37)



ISIN AstraZeneca-Aktie:

GB0009895292



WKN AstraZeneca-Aktie:

886455



Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

ZEG



London Domestic Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZNCF



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (20.07.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol: ZEG, London: AZN, Nasdaq OTC-Symbol: AZNCF) unter die Lupe.Ein britischer Impfstoff gegen das Coronavirus scheine einer Studie zufolge sicher zu sein und das Immunsystem anzukurbeln. Das Mittel der Universität Oxford und von AstraZeneca wirke gleich zweifach: Es fördere sowohl die Bildung von spezifischen Antikörpern als auch von T-Zellen - beide seien für die Immunabwehr wichtig. Über die Ergebnisse hätten die Experten am Montag in der britischen Medizin-Zeitschrift "The Lancet" berichtet. "Es muss noch viel Arbeit erledigt werden, bevor wir bestätigen können, dass unser Impfstoff helfen wird, die Covid-19-Pandemie zu bewältigen", habe Mitautorin Sarah Gilbert von der Universität Oxford betont.AstraZeneca und die deutsche Impfstoff-Hoffnung BioNTech würden unterschiedliche Ansätze bei der Impfstoff-Entwicklung verfolgen, beide Programme seien jedoch hochinteressant. "Der Aktionär" bleibe für beide Werte positiv gestimmt. AstraZeneca sei die konservativere Investmentmöglichkeit, BioNTech spekulativer, habe allerdings langfristig das aussichtsreichere Gesamtpaket, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.07.2020)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze AstraZeneca-Aktie: