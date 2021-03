Tradegate-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

81,74 EUR +0,80% (01.03.2021, 09:44)



XETRA-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

81,45 EUR +1,77% (01.03.2021, 09:28)



London Stock Exchange-Aktienkurs AstraZeneca-Aktie:

70,48 GBP -1,13% (01.03.2021, 09:34)



ISIN AstraZeneca-Aktie:

GB0009895292



WKN AstraZeneca-Aktie:

886455



Ticker-Symbol Deutschland AstraZeneca-Aktie:

ZEG



London Domestic-Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZN



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol AstraZeneca-Aktie:

AZNCF



Kurzprofil AstraZeneca plc:



AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol Deutschland: ZEG, London-Symbol: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) ist ein weltweit führendes Unternehmen auf dem Gebiet der Herstellung verschreibungspflichtiger Medikamente für Klinik und Praxis. Die Forschung der AstraZeneca konzentriert sich auf den Bereich Herz-Kreislauf sowie die Bekämpfung von Brust- und Prostatakrebs, gastrointestinale Erkrankungen, auf die Indikationen Asthma und COPD und auf die Behandlung von Schizophrenie sowie bipolaren Störungen. Das Unternehmen besitzt insbesondere sechs Kompetenzschwerpunkte in den Therapiebereichen Herz-Kreislauf und Stoffwechsel, Magen-Darm, Atemwege, Onkologie (Therapie von tumorbedingten Geschwulstkrankheiten), Infektionen und Schmerz sowie Zentrales Nervensystem. (01.03.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - AstraZeneca-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Pharmakonzerns AstraZeneca plc (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455, Ticker-Symbol Deutschland: ZEG, London-Symbol: AZN, NASDAQ OTC-Symbol: AZNCF) unter die Lupe.AstraZeneca und Moderna hätten jeweils einen Corona-Impfstoff zur Zulassung geführt. Viele würden jedoch nicht wissen, dass die beiden Unternehmen schon seit vielen Jahren zusammenarbeiten würden und der britisch-schwedische Pharma-Konzern sich sogar im großen Stil an Moderna beteiligt habe. Laut einem Bericht solle AstraZeneca diesen Anteil nun versilbert haben.Wie "The Times" berichte, habe AstraZeneca die Beteiligung von 7,7 Prozent an Moderna für über eine Milliarde Dollar verkauft. Das Geld aus dem Verkauf der Moderna-Aktien, von dem man annehme, dass es etwa 1,2 Milliarden Dollar betrage, werde die Finanzen von Astra stärken, während das Unternehmen seine eigene Medikamenten-Pipeline entwickle und seine größte Akquisition abschließe, den 39 Milliarden Dollar teuren Kauf von Alexion, einem amerikanischen Spezialisten für seltene Krankheiten, heiße es weiter.Dass sich AstraZeneca von der Beteiligung wohl getrennt habe, verwundere nicht. Denn die Aktie von Moderna habe im vergangenen Jahr eine umfassende Neubewertung durchlaufen. Die Basis dafür habe die erfolgreiche Entwicklung eines Corona-Impfstoffes gelegt.Der Markt sollte den (möglichen) Verkauf der Beteiligung an Moderna positiv aufnehmen. Dennoch: Aus charttechnischer Sicht sei der Pharma-Wert inzwischen deutlich angeschlagen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze AstraZeneca-Aktie: