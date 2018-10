Börsenplätze Aston Martin-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Aston Martin-Aktie:

20,04 EUR -1,81% (05.10.2018, 12:00)



LSE-Aktienkurs Aston Martin-Aktie:

GBP 17,50 -2,78% (05.10.2018, 14:11)



ISIN Aston Martin-Aktie:

GB00BFXZC448



WKN Aston Martin-Aktie:

A2N6DH



Ticker-Symbol Aston Martin-Aktie:

A5S



LSE Ticker-Symbol Aston Martin-Aktie

AML



Kurzprofil Aston Martin Lagonda Global Holdings plc:



Aston Martin Lagonda Global Holdings plc (ISIN: GB00BFXZC448, WKN: A2N6DH, Ticker-Symbol: A5S, London-Ticker: AML) ist ein britischer Sportwagenbauer aus dem englischen Städtchen Gaydon. 2014 wurde der frühere Nissan-Manager Andy Palmer an die Unternehmensspitze berufen. 2017 hat das 1913 gegründete Unternehmen zurück in die schwarzen Zahlen geschafft. Es verkündete einen Rekordumsatz von 880 Mio. GBP und Vorsteuergewinn von 87 Mio. - nach einem Minus von 163 Mio. ein Jahr zuvor. Es wurden 5.117 Sportwagen verkauft, nach 3.229 im Jahr 2016. (05.10.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aston Martin-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Finger von der Aston Martin-Aktie (ISIN: GB00BFXZC448, WKN: A2N6DH, Ticker-Symbol: A5S, London-Ticker: AML) wegzulassen.Der Börsenstart für Aston Martin sei holprig gewesen. Schon am ersten Handelstag an der Londoner Börse sei die Aktie am Mittwoch zeitweise um mehr als 6% unter den Ausgabepreis von 19,00 GBP gefallen. Auch am zweiten Börsentag habe keine Kauflust aufkommen wollen. Der Titel habe fast unverändert notiert.Die schwache Performance sei kein Wunder: Zum IPO hätten die Banken eine sehr sportliche Bewertung aufgerufen. Im Vergleich zu Luxusautobauer Ferrari werde Aston Marin mit einem Kurs/Umsatz-Verhältnis von 4,6 bewertet. Ferrari komme auf ein KUV von 6,0. Der Verkaufspreis pro Auto liege bei Ferrari jedoch mit 292.000 Euro im Vergleich zu Aston (170.000 Euro) deutlich höher. Was die verkauften Autos betreffe, habe auch hier Ferrari die Nase deutlich vorne. 2017 habe Ferrari 8.398 Renner verkauft. Aston Marin sei nur auf 5.098 verkaufte Luxusschlitten gekommen.Auch Ferrari habe wahrlich keinen guten Start an der Börse gehabt, habe jedoch seine Klasse in den letzten 18 Monaten gezeigt: Die Zahlen seien blendend ausgefallen und der Titel sei in der Spitze um mehr als 160 % gestiegen.Jochen Kauper, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", sieht bei der Aston Martin-Aktie auf dem aktuellen Niveau kein Potenzial für den Privatanleger. Erst nach einer Korrektur von 20 bis 25 Prozent werde sie interessant. (Analyse vom 05.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link