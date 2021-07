Wachstum der Finanzdienstleistungen: Wenn sich die asiatischen Volkswirtschaften entwickeln würden, würden die Kreditmärkte wahrscheinlich schneller wachsen als das BIP, was den Banken die Möglichkeit eröffne, Marktanteile zu erobern.



Vor allem der Small-Cap-Bereich könne Anlegern laut Geoffrey Wong profitable Chancen bieten. Die Gründe dafür seien:



Höhere Alpha-Chance: Da Small- und Mid-Cap-Unternehmen noch günstig bewertet seien, würden sich für Anleger mehr Möglichkeiten ergeben, eine Outperformance zu erzielen.



Höheres Wachstum: Die Experten von UBS Asset Management seien der Meinung, dass Anleger in kleinere Unternehmen früher in strukturell aufkommende Themen investieren würden und von einer längeren Wachstumsphase profitieren könnten.



Diversifikation: Das asiatische Small-Cap-Universum sei größer und breitgefächerter als das Large-Cap-Universum und biete somit wertvolle Diversifikationsvorteile.



Stärkerer Fokus: Large-Cap-Unternehmen würden dazu neigen, sich auf verschiedene Geschäftsbereiche auszurichten, während sich Small-Cap-Unternehmen eher auf bestimmte Bereiche konzentrieren könnten.







Für Geoffrey Wong, Head of Emerging Markets and Asia Pacific Equities bei UBS Asset Management, seien folgende ausschlaggebend:Veränderte Konsummuster: Da die Verbraucher immer wohlhabender würden, verschiebe sich das Konsumverhalten von einfachen Funktionsmarken hin zu Premiummarken.Innovation: Asiatische Unternehmen seien innovativ - sie würden mehr Patente anmelden, als in den USA und Europa zusammen im Jahr 20201 - und sie würden mehr für Forschung und Entwicklung ausgeben als Unternehmen in den USA und Europa.