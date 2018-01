SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Ascom-Aktie:

Kurzprofil Ascom Holding AG:



Die Ascom Holding AG (ISIN: CH0011339204, WKN: 885933, Ticker-Symbol: AH2N, SIX Swiss Ex: ASCN) ist ein internationaler Lösungsanbieter im Bereich Mission-Critical Wireless Communication.



Das Unternehmen fokussiert sich auf die Bereiche Wireless Solutions und Network Testing.



Ascom hat langjährige Erfahrung in der Abwicklung komplexer Projekte für anspruchsvolle Kunden in wichtigen Schlüsselmärkten. Die Angebotspalette von Ascom reicht von der Analyse und Beratung über Systemdesign und -integration, Projektmanagement, Engineering und Realisierung bis hin zu Wartung und Support.



Ascom unterhält Tochtergesellschaften in etwa 19 Ländern und beschäftigt weltweit rund 1.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.



Die Ascom-Namenaktien sind in Zürich an der SWX Swiss Exchange kotiert. (11.01.2018/ac/a/a)



Ascoms operative Performance habe sich in H2 17 gegenüber dem mittelmäßigen H1 17 verbessert. Zur Wachstumsbeschleunigung beigetragen hätten sicher die neu lancierten Produkte - wobei hier mehr erwartet worden sei. Ebenfalls positiv ins Gewicht gefallen seien wohl auch Segmente außerhalb des Gesundheitsbereichs. Die Verkaufszyklen für diese Projekte dürften zudem von längerer Dauer sein.Gutes Umsatzwachstum bei tiefer Basis: Der Umsatz sei in H2 17 um 7,5% auf CHF 166 Mio. gestiegen, dies allerdings bei tiefen Vergleichswerten (H2 16: 1,7%) sowie Unterstützung durch das schwache H1 17 (0%) sowie die gute Konversion des Auftragsbestands aus dem H1 17 (+4%). In den Augen des Analysten stelle dies insgesamt nicht die starke Wachstumsbeschleunigung dar, die er sich erhofft habe.Rentabilität noch immer gedämpft: Ascom habe eine EBITDA-Marge von ca. 14% verzeichnet und sei damit sowohl unter der Analysten- wie der Konsensprognose zurückgeblieben. Spiliopoulos sei nach wie vor der Ansicht, dass beträchtliche Investitionen in F&E sowie Verkauf & Marketing nötig seien, um die Umstellung des Unternehmens zu bewerkstelligen. Zudem hätten die diversen angekündigten Projekte das angestrebte Rentabilitätsniveau noch nicht erreicht.Bezüglich Posten unterhalb des EBITDA, Cashflow oder der Bilanz insgesamt seien keine weiteren Angaben gemacht worden. Die vollständigen Jahreszahlen würden am 1. März veröffentlicht.Panagiotis Spiliopoulos, Aktienanalyst von Vontobel Research, prüft sein "hold"-Rating für die Ascom-Aktie und Kursziel von CHF 20. (Analyse vom 11.01.2018)