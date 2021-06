Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Aroundtown S.A.": Keine vorhanden.



Kurzprofil Aroundtown S.A.:



Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (08.06.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Aroundtown-Aktienanalyse von Analyst Michael Seufert von der NORD LB:Michael Seufert, Aktienanalyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie von Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1).Der Wert des Gewerbeimmobilienbestands der Aroundtown S.A. habe nach drei Monaten 2021 auf EUR 20.774 Mio. (Ende 2020: EUR 21.172 Mio.) abgenommen. Die Leerstandsquote des Immobilienportfolios habe sich im Vergleich zum Dezember 2020 von 8,9% auf unverändert 8,9% stabilisiert. Im gleichen Zeitraum habe sich die durchschnittliche monatliche Netto-Kaltmiete je qm auf EUR 11,5 verbessert (Ende 2020: EUR 10,8). Die Mieteinnahmen hätten auf vergleichbarer Basis nach einem Quartal 2021 ein Wachstum von 0,1% gegenüber dem Vorjahresniveau erreicht. Hierbei habe sich die Erhöhung des Leerstandes (-0,3 Prozentpunkte) negativ bemerkbar gemacht, wogegen die Mieterhöhungen mit 0,4 Prozentpunkten zur Verbesserung beigetragen hätten.Die für die operative Ertragskraft maßgebliche Kennzahl FFO (Funds from Operations) habe nach drei Monaten 2021 einen um 32% (26% je Aktie) niedrigeren Wert von EUR 87 Mio. (EUR 0,07 je Aktie) gegenüber EUR 127 Mio. (EUR 0,10 je Aktie) im Vorjahr verzeichnet. Für den Rückgang sei insbesondere eine Belastung von EUR 38 Mio. aufgrund von Mietausfällen/-stundungen aufgrund der Corona-Pandemie in der Berichtsperiode verantwortlich gewesen. Der FFO II (FFO zzgl. Ergebnis aus Verkäufen) habe sich auf EUR 233 Mio. (+57%) im Vergleich zum Vorjahreswert von EUR 149 Mio. verändert. Der Nettoinventarwert (NTA: Net Tangible Assets) gemäß Vorgaben der EPRA (European Public Real Estate Association) habe sich per Ende März 2021 auf EUR 11.367 Mio. belaufen (Ende 2020: EUR 11.187 Mio.), der NTA je Aktie habe bei EUR 9,6 (Ende 2020: EUR 9,5) gelegen.Aroundtown S.A. habe auch im Auftaktquartal 2021 aufgrund Corona-bedingter Belastungen einen Einbruch des operativen Ergebnisses (FFO) hinnehmen müssen. Das Management erwarte dennoch weiterhin eine Stabilisierung bzw. leichte Verbesserung des FFO sowie der Dividende je Aktie im Gesamtjahr.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link