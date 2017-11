XETRA-Aktienkurs Aroundtown-Aktie:

Kurzprofil Aroundtown S.A.:



Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (28.11.2017/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aroundtown-Aktienanalyse von Aktienanalyst Thomas Neuhold von Kepler Cheuvreux:Thomas Neuhold, Aktienanalyst von Kepler Cheuvreux, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach Zahlen weiterhin zum Kauf der Aktie von Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) und erhöht sein Kursziel.Die Einkaufstour des Unternehmens setze sich fort, so der Analyst. Dabei habe er auf die Zukäufe in Milliardenhöhe seit Jahresbeginn verwiesen, wodurch das Portfolio beträchtlich gewachsen sei. Er habe sein Kursziel aufgrund der neuesten Akquisitionen und zusätzlicher Kapitalmaßnahmen angepasst.Thomas Neuhold, Aktienanalyst von Kepler Cheuvreux, hat sein "buy"-Rating für die Aroundtown-Aktie bestätigt und das Kursziel von 6,50 auf 7,25 Euro erhöht. (Analyse vom 28.11.2017)