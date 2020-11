Börsenplätze Aroundtown-Aktie:



Kurzprofil Aroundtown S.A.:



Die Aroundtown S.A. (zuvor Aroundtown Property Holdings plc) (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1) bezeichnet sich als spezialisiertes Immobilienunternehmen mit regionalem Schwerpunkt auf dem deutschen und niederländischen Immobilienmarkt. Das Unternehmen investiert in gewerbliche und Wohn-Immobilien mit starker fundamentaler Basis und guten Entwicklungsperspektiven. Darüber hinaus ist Aroundtown maßgeblich an der ebenfalls börsennotierten Grand City Eigenschaften S.A. beteiligt, die sich auf Immobilien-Investitionen in Deutschland konzentriert. (25.11.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Aroundtown-Aktienanalyse von SRC Research:Stefan Scharff und Christopher Mehl, Analysten von SRC Research, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Aroundtown S.A. (ISIN: LU1673108939, WKN: A2DW8Z, Ticker-Symbol: AT1).Das Unternehmen habe heute den Neunmonatsbericht 2020 veröffentlicht. Die Zahlen hätten zum Stichtag im Rahmen der Analystenprognose gelegen. Die Mieteinnahmen seien um 37% von 555 Mio. Euro auf 758 Mio. Euro gestiegen, was zu einem Umsatzanstieg von ebenfalls 37% auf 890 Mio. Euro geführt habe. Das Bewertungsergebnis habe mit 736 Mio. Euro zwar unter dem Vorjahreswert gelegen, im Hinblick auf die turbulente Marktsituation würden die Analysten dies jedoch als sehr gutes Ergebnis werten, welches über ihrer Erwartung gelegen habe. Das bereinigte EBITDA habe um 30% zugelegt und sei von 557 Mio. Euro auf nunmehr 723 Mio. Euro gestiegen. Der cash getrieben FFO habe im Jahresvergleich um 18% von 371 Mio. Euro auf 438 Mio. Euro gesteigert werden können.Die Entwicklung des Portfolios sei in 2020 aufgrund der Pandemie und den damit verbundenen Unsicherheiten deutlich von Verkäufen und nicht von Zukäufen geprägt worden. Seit Jahresbeginn habe das Unternehmen bereits 2,1 Mrd. Euro an non-core Assets verkauft. Im Gegenzug seien die Erlöse für das Aktienrückkaufprogramm und zur Rückzahlung von Schulden verwendet worden, jeweils in einer Größenordnung von 1 Mrd. Euro oder mehr, was den Wert für die Aktionäre des Unternehmens in den kommenden Jahren deutlich steigern werde und auch in den Analysten-Schätzungen der Kennzahlen je Aktie erkennbar sei. Am 12. November sei außerdem bekannt gegeben worden, dass nach der Verschiebung der Dividendenzahlung im Mai nun letztendlich eine Dividendenausschüttung von 14 Cent je Aktie auf der Generalversammlung am 15. Dezember vorgeschlagen werden solle.Die Aktie habe seit dem jüngsten Update der Analysten rund 20% an Wert zulegen können und sie würden davon ausgehen, dass sich die Kurserholung fortsetzen sollte, vor allem falls sich der angekündigte Impfstoff als effektiv herausstellen sollte, was sich deutlich auf das Hotelportfolio des Unternehmens auswirken würde. Ebenfalls werde sich das Aktienrückkaufprogramm positiv auf die Zahlen des kommenden Jahres auswirken und habe die Bewertung der Analysten bereits positiv beflügelt, welche weiterhin einen Wert im zweistelligen Bereich erziele.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link