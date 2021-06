Tradegate-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

24,095 EUR -0,06% (21.06.2021, 12:19)



Xetra-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

24,13 EUR +0,52% (21.06.2021, 12:02)



ISIN ArcelorMittal-Aktie:

LU1598757687



WKN ArcelorMittal-Aktie:

A2DRTZ



Ticker-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

ARRD



NYSE-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

MT



Kurzprofil ArcelorMittal S.A.:



ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, NYSE-Symbol: MT) hat seinen weltweiten Hauptsitz in Luxemburg. ArcelorMittal ist landesweit an 16 Standorten vertreten, darunter sind zentrale Verwaltungsgebäude in Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Alzette, verschiedene Stahlwerke für Lang-, Flach- und Drahterzeugnisse sowie Distributions- und Stahlservice-Zentren. ArcelorMittal betreibt außerdem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Esch-sur-Alzette.



Dank einer erfolgreichen Konsolidierungspolitik mit einer Reihe wichtiger Übernahmen ist ArcelorMittal seit der Gründung schnell gewachsen. Der weltgrößte Stahlhersteller ist aus der Fusion von Arcelor und Mittal Steel im Jahr 2006 hervorgegangen. (21.06.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - ArcelorMittal-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Industriegiganten ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD) von 27 Euro auf 25 Euro.ArcelorMittal habe am 17.06. das zweite Aktienrückkaufprogramm (17,847 Mio. eigene Aktien, Volumen: 570 (angekündigt: bis zu 570) Mio. USD; entspreche durchschnittlichem Rückkaufpreis je ArcelorMittal-Aktie von 26,2683 Euro) abgeschlossen (zum Vergleich 1. Aktienrückkaufprogramm: 27,113 Mio. eigene Aktien; Volumen: 650 Mio. USD; durchschnittlicher Rückkaufpreis je ArcelorMittal-Aktie: 19,79 Euro).Zudem habe ArcelorMittal die restlichen 38,2 Mio. Cleveland-Cliffs-Stammaktien (hätten aus dem Anfang Dezember 2020 erfolgten Verkauf von ArcelorMittal USA an Cleveland-Cliffs gestammt) für ca. 20 USD je Cleveland-Cliffs-Stammaktie veräußert. Der Mittelzufluss aus dem Verkauf solle für ein drittes Aktienrückkaufprogramm (Volumen: bis zu 750 Mio. USD), das am 18.06. gestartet worden sei, verwendet werden. ArcelorMittal halte weiterhin zurückkaufbare Cleveland-Cliffs-Vorzugsaktien (Cleveland-Cliffs ist Optionshalter), die in ca. 58 Mio. Cleveland-Cliffs-Stammaktien (Schlusskurs vom 18.06.2021: 20,27 USD; auf dieser Basis: ca. 1,2 Mrd. USD) wandelbar oder den entsprechenden Barbetrag auslösbar seien.Diermeier habe seine Prognosen angehoben (u.a. EPS 2021e: 5,16 (alt: 5,15) USD; EPS 2022e: 3,17 (alt: 3,10) USD). Er gehe dabei nach wie vor von einer rückläufigen Ergebnisentwicklung (2022e vs. 2021e) aus. Die ArcelorMittal-Aktie notiere derzeit 14% unter ihrem 52-Wochenhoch (28,87 Euro vom 10.05.2021; zum Vergleich Allzeithoch: 149,66 Euro), aber 170% über ihren 52-Wochentief (8,87 Euro vom 25.06.2020).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ArcelorMittal-Aktie: