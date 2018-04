Xetra-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

28,13 EUR -0,35% (19.04.2018, 15:17)



Tradegate-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

28,08 EUR -0,05% (19.04.2018, 15:20)



ISIN ArcelorMittal-Aktie:

LU1598757687



WKN ArcelorMittal-Aktie:

A2DRTZ



Ticker-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

ARRD



NYSE-Ticker-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

MT



Kurzprofil ArcelorMittal S.A.:



ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, NYSE-Symbol: MT) hat seinen weltweiten Hauptsitz in Luxemburg. ArcelorMittal ist landesweit an 16 Standorten vertreten, darunter sind zentrale Verwaltungsgebäude in Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Alzette, verschiedene Stahlwerke für Lang-, Flach- und Drahterzeugnisse sowie Distributions- und Stahlservice-Zentren. ArcelorMittal betreibt außerdem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Esch-sur-Alzette.



Dank einer erfolgreichen Konsolidierungspolitik mit einer Reihe wichtiger Übernahmen ist ArcelorMittal seit der Gründung schnell gewachsen. Der weltgrößte Stahlhersteller ist aus der Fusion von Arcelor und Mittal Steel im Jahr 2006 hervorgegangen.

(19.04.2018/ac/a/a)

New York (www.aktiencheck.de) - ArcelorMittal-Aktienanalyse des Analysten Ephrem Ravi von der Citigroup:Ephrem Ravi, Aktienanalyst bei der Citigroup, empfiehlt die Aktien des Stahlkonzerns ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, NYSE-Symbol: MT) laut einer Aktienanalyse weiterhin zum Kauf.Katalysatoren seien sichtbar geworden, die die Wachstumsstory von ArcelorMittal S.A. unterstreichen würden, so die Analysten der Citigroup.Analyst Ephrem Ravi rechnet in 2018 auf der Ebene des operativen Gewinns mit einem prozentual zweistelligen Wachstum. Die M&A-Pipeline könnte das Wachstumspotenzial sogar noch verstärken.Preiserhöhungen in den USA sollten das EBITDA-Momentum in Q2/18 unterstützen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze ArcelorMittal-Aktie: