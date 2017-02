Tradegate-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

Kurzprofil ArcelorMittal S.A.:



ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU0323134006, WKN: A0M6U2, Ticker-Symbol: ARRB, NYSE-Symbol: MT) hat seinen weltweiten Hauptsitz in Luxemburg. ArcelorMittal ist landesweit an 16 Standorten vertreten, darunter sind zentrale Verwaltungsgebäude in Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Alzette, verschiedene Stahlwerke für Lang-, Flach- und Drahterzeugnisse sowie Distributions- und Stahlservice-Zentren. ArcelorMittal betreibt außerdem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Esch-sur-Alzette.



Dank einer erfolgreichen Konsolidierungspolitik mit einer Reihe wichtiger Übernahmen ist ArcelorMittal seit der Gründung schnell gewachsen. Der weltgrößte Stahlhersteller ist aus der Fusion von Arcelor und Mittal Steel im Jahr 2006 hervorgegangen.







Hannover (www.aktiencheck.de) - ArcelorMittal-Aktienanalyse von Aktienanalyst Holger Fechner von der Nord LB:Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Industriegiganten ArcelorMittal (ISIN: LU0323134006, WKN: A0M6U2, Ticker-Symbol: ARRB, Nasdaq OTC-Symbol: AMSYF).Der Konzern habe in Q4/2016 mit einer abermals deutlichen EBITDA-Steigerung überzeugen können. Trotz des EBITDA-Tiefpunkts in Q1/2016 habe nach dem Rekordverlust im Vorjahr im Geschäftsjahr 2016 die Gewinnwende eingeleitet werden können. Dabei habe der Weltmarktführer weiter insbesondere von den zuletzt anziehenden Marktpreisen für Stahlprodukte sowie seinen Kostensenkungsprogrammen profitiert. Für das Geschäftsjahr 2017 würden zwar konkrete Ziele fehlen, doch werde weltweit sowie in allen wichtigen Konzernregionen eine Steigerung der Stahlnachfrage erwartet, von der ArcelorMittal profitieren dürfte.Holger Fechner, Aktienanalyst der Nord LB, stuft die ArcelorMittal-Aktie unverändert mit "kaufen" ein. Das Kursziel werde von EUR 9,00 auf EUR 10,50 erhöht. (Analyse vom 16.02.2017)