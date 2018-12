Kursziel

ArcelorMittal-Aktie Firma Aktienanalyst Datum: 35,50 Buy Goldman Sachs Eugene King 28.11.2018 39,00 Buy Jefferies Seth Rosenfeld 28.11.2018 25,00 Halten Independent Research Sven Diermeier 16.11.2018 24,00 Neutral UBS Carsten Riek 09.11.2018 28,00 Kaufen Nord LB Holger Fechner 07.11.2018 25,00 Halten LBBW Jens Münstermann 07.11.2018 - Buy Deutsche Bank Bastian Synagowitz 06.11.2018 27,00 Buy CFRA Wan Nurhayati 02.11.2018 36,50 Overweight J.P. Morgan Luke Nelson 01.11.2018

Xetra-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

21,16 EUR +5,87% (03.12.2018, 14:21)



Tradegate-Aktienkurs ArcelorMittal-Aktie:

21,24 EUR +5,20% (03.12.2018, 13:52)



ISIN ArcelorMittal-Aktie:

LU1598757687



WKN ArcelorMittal-Aktie:

A2DRTZ



Ticker-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

ARRD



NYSE-Symbol ArcelorMittal-Aktie:

MT



Kurzprofil ArcelorMittal S.A.:



ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, NYSE-Symbol: MT) hat seinen weltweiten Hauptsitz in Luxemburg. ArcelorMittal ist landesweit an 16 Standorten vertreten, darunter sind zentrale Verwaltungsgebäude in Luxemburg-Stadt und Esch-sur-Alzette, verschiedene Stahlwerke für Lang-, Flach- und Drahterzeugnisse sowie Distributions- und Stahlservice-Zentren. ArcelorMittal betreibt außerdem ein Forschungs- und Entwicklungszentrum in Esch-sur-Alzette.



Dank einer erfolgreichen Konsolidierungspolitik mit einer Reihe wichtiger Übernahmen ist ArcelorMittal seit der Gründung schnell gewachsen. Der weltgrößte Stahlhersteller ist aus der Fusion von Arcelor und Mittal Steel im Jahr 2006 hervorgegangen. (03.12.2018/ac/a/a)







Luxemburg (www.aktiencheck.de) - Welche Kursziele und Ratings trauen die Analysten der führenden Banken und Research-Häuser der Aktie des Stahlkonzerns ArcelorMittal S.A. (ISIN: LU1598757687, WKN: A2DRTZ, Ticker-Symbol: ARRD, NYSE-Symbol: MT) nach Bekanntgabe der Quartalszahlen zu? 39,00 oder 24,00 EUR? Wir haben Ihnen die aktuellen Kursziele und Ratings zur ArcelorMittal-Aktie auf einen Blick zusammengestellt.ArcelorMittal hat am 01.11.2018 die Zahlen für das dritte Quartal 2018 veröffentlicht. Wie der Meldung der Finanz-Nachrichtenagentur dpa-AFX vom 01.11.2018 zu entnehmen ist, hat der Stahlhersteller dank steigender Stahlpreise in Q3 erneut mehr Geschäft gemacht. Obwohl die Auslieferungen von Stahl im Vergleich mit dem Vorjahresquartal zurückgegangen hätten, sei der Umsatz um 5% auf 18,5 Mrd. USD (16,3 Mrd. Euro) geklettert. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sei um 42% auf 2,73 Mrd. USD gestiegen, was in etwa so viel gewesen sei wie von Analysten erwartet. Unter dem Strich hätten Abschreibungen auf verkaufte Unternehmensteile im Zuge der nun abgeschlossenen Übernahme des italienischen Stahlkochers Ilva belastet, der Gewinn sei daher um ein Viertel auf 899 Mio. USD zurückgegangen.Was die Meinungen der Aktienanalysten zu der ArcelorMittal-Aktie anbetrifft, hat Seth Rosenfeld, Aktienanalyst von Jefferies, in einer Branchenstudie vom 28.11.2018 das "buy"-Votum und das Kursziel von 39,00 bestätigt. Nachdem das dritte Quartal der europäischen Stahlkonzerne von einigen Sonderfaktoren belastet worden sei, rechne der Analyst für das Schlussquartal mit einer Rückkehr zu einem stabilen operativen Geschäft. Der jüngste Margendruck im Sektor signalisiere für das erste Jahresviertel 2019 jedoch bereits wieder gewisse Risiken.Die niedrigste Kursprognose für die ArcelorMittal-Aktie kommt von der UBS. Carsten Riek hat die Aktie in einer Analyse vom 09.11.2018 von "sell" auf "neutral" hochgestuft, das Kursziel aber von 25,00 auf 24,00 Euro reduziert. Der Aktienkurs des Stahlherstellers sei seit Anfang Juni um rund ein Viertel gefallen, habe Riek die Hochstufung begründet. Das Verhältnis von Chancen und Risiken sei nach diesem Rücksetzer jetzt ausgeglichener. Die operativen Gewinnschätzungen für das nächste Jahr seien jedoch noch immer recht hoch.Was sagen die Aktienanalysten der führenden Banken und Research-Häuser zur ArcelorMittal-Aktie?Börsenplätze ArcelorMittal-Aktie: