Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der Beschäftigungsaufbau in den USA blieb im November mit einem Plus von 155.000 Stellen hinter den Erwartungen zurück (Konsens: 198.000), so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Zudem sei der Zuwachs im Oktober von 250.000 auf 237.000 nach unten revidiert worden. Der starke Rückgang des Ölpreises der vergangenen Woche habe sich negativ auf die Beschäftigung in der Ölindustrie ausgewirkt. In Anbetracht einer weiter bei sehr niedrigen 3,7% verharrenden Arbeitslosenquote sei dies aber trotzdem noch ein zufriedenstellender Beschäftigungsaufbau. Insofern wundere es nicht, dass die Stimmung bei den US-Konsumenten weiter von Optimismus geprägt sei. So habe das Verbrauchervertrauen der Universität von Michigan im Dezember bei hohen 97,5 Punkten (Konsens: 97,0 Punkte) verharrt. In den USA dürfte diese Woche das Hauptaugenmerk auf den Zahlen zu den Konsumentenpreisen liegen, wo die Analysten bei der Kernrate sogar eine leichte Beschleunigung von 2,1% auf 2,2% gg. Vj. erwarten würden.



Im Anschluss an die Veröffentlichung der Arbeitsmarktdaten sei der US-Dollar leicht unter Druck geraten. Trotz der negativen Überraschung dürften die Arbeitsmarkdaten nicht den Ausschlag zu Gunsten einer Neueinschätzung der wirtschaftlichen Lage durch die US-Notenbank geben. Mit Blick auf die letzten Handelstage scheine die Talfahrt des Euro zum US-Dollar zumindest temporär gebremst zu sein. So habe sich die Einheitswährung oberhalb von 1,14 USD festgesetzt und treffe bei 1,147 USD auf den nächsten größeren Widerstand. (10.12.2018/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.