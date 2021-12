Nasdaq-Aktienkurs Applied Materials-Aktie:

Kurzprofil Applied Materials, Inc.:



Applied Materials, Inc. (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Ticker-Symbol: AP2, Nasdaq-Symbol: AMAT) ist ein weltweit führender Anbieter von Feinwerkstofftechnik-Lösungen für die Halbleiter-, Flachbildschirm- und Photovoltaik-Industrie. Die Lösungen von Applied Materials kommen bei der Herstellung von Produkten wie Smartphones, Flachbild-Fernsehern und Sonnenkollektoren zum Einsatz. Geliefert werden Ausrüstungen wie integrierte Schaltkreise, Anlagen zur Herstellung von dünnen Schichten, Solarzellen, organische Leuchtdioden und Wafer-Hantierungssysteme. Zum Liefer- und Leistungsspektrum gehören auch schlüsselfertige Fabriken zur Herstellung von Solarzellen, Ersatzteile sowie Wartungs- und Reparaturleistungen. (16.12.2021/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Applied Materials: Zeit für einen neuen Trend - ChartanalyseDer Blick auf den Chart der US-amerikanischen Applied Materials-Aktie (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Ticker-Symbol: AP2, Nasdaq-Symbol: AMAT) dürfte bei so manch einem Anleger und Trader mit großen Hoffnungen verbunden sein, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Verantwortlich dafür sei der Anfang November erfolgte Ausbruch über den Widerstandsbereich bis hin zu ca. 146 USD. Damit habe die Aktie eine monatelange Range nach oben verlassen. Nach dem bisherigen Hoch bei 159 USD zeige sich nun eine nächste, bis dato noch bullische Konsolidierung oberhalb der alten Widerstandsmarke.Worauf Anleger derzeit in der Applied-Materials-Aktie spekulieren würden, dürfte klar sein. Nach der monatelangen Range wäre es Zeit für einen neuen Trend. In diesem Zusammenhang sollte zunächst der Unterstützungsbereich bis hin zu ca. 141 USD erfolgreich verteidigt werden, um dann den Widerstand um 158 USD zu knacken. Anschließend könnte der Kurs weiter in Richtung 170 USD und auch darüber hinaus tendieren. Vorsicht sei hingegen geboten, wenn 141 USD nachhaltig bärisch gebrochen würden. (Analyse vom 15.11.2021)Börsenplätze Applied Materials-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Applied Materials-Aktie:137,68 EUR +1,16% (16.12.2021, 08:39)