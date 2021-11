Nasdaq-Aktienkurs Applied Materials-Aktie:

Applied Materials, Inc. (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Ticker-Symbol: AP2, Nasdaq-Symbol: AMAT) ist ein weltweit führender Anbieter von Feinwerkstofftechnik-Lösungen für die Halbleiter-, Flachbildschirm- und Photovoltaik-Industrie. Die Lösungen von Applied Materials kommen bei der Herstellung von Produkten wie Smartphones, Flachbild-Fernsehern und Sonnenkollektoren zum Einsatz. Geliefert werden Ausrüstungen wie integrierte Schaltkreise, Anlagen zur Herstellung von dünnen Schichten, Solarzellen, organische Leuchtdioden und Wafer-Hantierungssysteme. Zum Liefer- und Leistungsspektrum gehören auch schlüsselfertige Fabriken zur Herstellung von Solarzellen, Ersatzteile sowie Wartungs- und Reparaturleistungen. (05.11.2021/ac/a/n)



Paris (www.aktiencheck.de) - Applied Materials: Rücksetzer möglich - ChartanalyseDie Aktie von Applied Materials (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Ticker-Symbol: AP2, Nasdaq-Symbol: AMAT) zog gestern deutlich an, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Die Aktie sei dabei aus einem symmetrischen Dreieck, in dem sie seit dem Allzeithoch vom 5. April 2021 konsolidiert habe, nach oben ausgebrochen. Zudem habe sie das bisherige Allzeithoch bei 146,00 USD überwunden. Dabei habe der Wert eine lange weiße Kerze ausgebildet. Mit diesem Ausbruch sei die langfristige Aufwärtsbewegung frisch bestätigt worden. Für 18. November seien die nächsten Quartalszahlen angekündigt.Im kurzfristigen Rahmen könne es zu einem Rücksetzer an das alte Allzeithoch bzw. an die Oberkante des Dreiecks bei heute 144,64 USD kommen. Zwingend notwendig sei ein solcher Rücksetzer nicht, aber man müsse ihn einkalkulieren. Anschließend bestünde die Chance auf eine weitere Rally bis 184,32 USD. Dort liege das rechnerische Ziel aus dem Dreieck. Sollte die Aktie des Halbleiterwertes aber unter das letzte Zwischenhoch bei 141,56 USD abfallen, ergäbe sich ein Rückschlag für die Bullen. In diesem Fall müsste mit Abgaben an die Dreiecksunterkante bei heute 125,38 USD gerechnet werden. (Analyse vom 05.11.2021)Börsenplätze Applied Materials-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Applied Materials-Aktie:129,90 EUR +0,17% (05.11.2021, 08:50)