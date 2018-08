Tradegate-Aktienkurs Applied Materials-Aktie:

42,59 EUR -0,12% (10.08.2018, 09:08)



Nasdaq-Aktienkurs Applied Materials-Aktie:

49,16 USD -2,03% (09.08.2018, 22:00)



ISIN Applied Materials-Aktie:

US0382221051



WKN Applied Materials-Aktie:

865177



Ticker-Symbol Applied Materials-Aktie:

AP2



Nasdaq Ticker-Symbol Applied Materials-Aktie:

AMAT



Kurzprofil Applied Materials, Inc.:



Applied Materials, Inc. (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Ticker-Symbol: AP2, Nasdaq-Symbol: AMAT) ist ein weltweit führender Anbieter von Feinwerkstofftechnik-Lösungen für die Halbleiter-, Flachbildschirm- und Photovoltaik-Industrie. Die Lösungen von Applied Materials kommen bei der Herstellung von Produkten wie Smartphones, Flachbild-Fernsehern und Sonnenkollektoren zum Einsatz. Geliefert werden Ausrüstungen wie integrierte Schaltkreise, Anlagen zur Herstellung von dünnen Schichten, Solarzellen, organische Leuchtdioden und Wafer-Hantierungssysteme. Zum Liefer- und Leistungsspektrum gehören auch schlüsselfertige Fabriken zur Herstellung von Solarzellen, Ersatzteile sowie Wartungs- und Reparaturleistungen. (10.08.2018/ac/a/n)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Applied Materials: Dreh- und Angelpunkt 51 USD - ChartanalyseDas Wertpapier eines der weltweit führenden Anbieter von Feinwerkstofftechnik (Technologiebranche) Applied Materials (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Ticker-Symbol: AP2, Nasdaq-Symbol: AMAT) ist gerade im Begriff seinen diesjährigen Abwärtstrend aufzulösen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Zwischen September 2015 und Anfang dieses Jahres habe die Aktie von Applied Materials merklich zulegen und sich von gerade einmal 14,39 US-Dollar auf ein Verlaufshoch von 62,40 US-Dollar hocharbeiten können. Aber bereits gegen Ende letzten Jahres habe eine merklich erhöhte Volatilität eingesetzt und die Aktie leicht ins Straucheln gebracht. Dies führe dann sogleich in einen Abwärtstrend, der die Kursnotierungen zurück auf das Niveau aus Sommer letzten Jahres um 44,57 US-Dollar abwärts gedrückt habe. An dieser Stelle sei es schließlich gelungen einen tragfähigen Boden aufzustellen und an die kurzfristige Abwärtstrendlinie aus diesem Jahr zurückzukehren. Setze nun wie erwartet ein Ausbruch darüber ein, dürfte sich ein breites Kaufsignal einstellen und könne für einen Long-Einstieg bestens genutzt werden.Für einen mustergültigen Kaufimpuls müsse mindestens das Niveau von 51,00 US-Dollar mindestens per Wochenschlusskurs überwunden werden. Erst dann seien weitere Gewinne zurück an die Junihochs bei 53,23 US-Dollar zu favorisieren, bei anhaltender Stärke könnte sogar noch die Kurslücke aus Mai geschlossen werden, dass Gewinne bis auf ein Niveau von 54,00 US-Dollar nach sich ziehen könnte.Für den Fall, dass Applied Materials unterhalb der Marke von rund 50,00 US-Dollar verbleibe, müssten zeitweilige Rücksetzer zurück auf das Niveau von 48,00 US-Dollar einkalkuliert werden. Von dort aus könnte die Akte erneut Schwung holen und zu einem Ausbruch ansetzen. Gelinge keine nachhaltige Stabilisierung spätestens auf den Vorwochentiefs von 47,11 US-Dollar, müssten zwangsläufig Verluste an die Jahrestiefs bei 44,57 US-Dollar einkalkuliert werden. Wie es dann weitergeht, muss erst noch gesehen werden, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 09.08.2018)Börsenplätze Applied Materials-Aktie:XETRA-Aktienkurs Applied Materials-Aktie:42,45 EUR -1,30% (09.08.2018, 17:35)