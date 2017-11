Tradegate-Aktienkurs Applied Materials-Aktie:

Kurzprofil Applied Materials, Inc.:



Applied Materials, Inc. (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Ticker-Symbol: AP2, Nasdaq-Symbol: AMAT) ist ein weltweit führender Anbieter von Feinwerkstofftechnik-Lösungen für die Halbleiter-, Flachbildschirm- und Photovoltaik-Industrie. Die Lösungen von Applied Materials kommen bei der Herstellung von Produkten wie Smartphones, Flachbild-Fernsehern und Sonnenkollektoren zum Einsatz. Geliefert werden Ausrüstungen wie integrierte Schaltkreise, Anlagen zur Herstellung von dünnen Schichten, Solarzellen, organische Leuchtdioden und Wafer-Hantierungssysteme. Zum Liefer- und Leistungsspektrum gehören auch schlüsselfertige Fabriken zur Herstellung von Solarzellen, Ersatzteile sowie Wartungs- und Reparaturleistungen. (20.11.2017/ac/a/n)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Applied Materials-Aktienanalyse von Ralph Szymczak, Investmentanalyst von der LBBW:Ralph Szymczak, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Applied Materials, Inc. (ISIN: US0382221051, WKN: 865177, Ticker-Symbol: AP2, Nasdaq-Symbol: AMAT).Applied Materials habe nach einem positiv aufgenommenen Kapitalmarkttag auch in Q4 die hohen Erwartungen des Marktes erneut übertroffen. Die Rohertragsmarge habe wiederum überzeugen können, während der Umsatzanteil Chinas im Vergleich zum Vorquartal rückläufig gewesen sei. In der Maschinenproduktion habe Applied Materials insbesondere bei Flash-Speichern erneut zulegen und gute Erträge präsentieren können. Bei Dienstleistungen habe Applied Materials ebenfalls erfreuliche Ergebnisse publiziert. Auch die Bildschirmproduktion habe dank OLED positiv überraschen können. Der zum Geschäftsjahresende publizierte Auftragsbestand habe einen zum Vorjahr um 32% gesteigerten Rekordwert von 6,03 Mrd. USD erreicht. Die F&E-Ausgaben und auch die Investitionen seien relativ hoch gewesen. Trotz schwächerer Mittelzuflüsse und hoher Aktienrückkäufe sei die Netto-Cash Position auch dank moderater Steuerbelastung auf 2,0 Mrd. USD angestiegen.Der Ausblick auf das Folgequartal habe erneut die Erwartungen übertroffen. Applied Materials rechne weiterhin aufgrund neuer Produktionstechnologien und immer breiterer Anwendungsbereiche mit einer starken Nachfrage nach seinen Maschinen und gebe sich auch hinsichtlich des Marktwachstums ab 2018 sehr zuversichtlich. Applied Materials sei mit seiner breiten Produktpalette und der großen Kundenbasis eines der führenden Unternehmen in der Halbleiter-(HL) Ausrüstungsindustrie. Diese sei zwar von starken Nachfrageschwankungen und hoher Forschungsintensität geprägt, sie profitiere jedoch derzeit auch von zahlreichen neuen Technologien. Applied Materials kaufe eigene Aktien zurück und wolle auch weiterhin eine ansprechende Dividende ausschütten.