XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

173,10 Euro +0,60% (13.06.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

171,48 Euro -0,80% (14.06.2019, 08:35)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 194,15 -0,02% (13.06.2019, 22:15)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (14.06.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apple sei noch immer die zweitwertvollste Marke der Welt. Das habe eine Studie des Analysteninstituts Kantar ergeben. In ihrem am Dienstag vorgestellten BrandZ-Report habe der iPhone-Hersteller seinen zweiten Platz verteidigt. Auf Rang eins habe es hingegen einen Wechsel gegeben. Die wertvollste Marke der Welt sei nun Amazon.com. Der Online-Händler habe damit Google entthront, die nur noch auf Platz drei rangiere.Die Apple-Aktie habe im Mai eine deutliche Korrektur vollzogen. Mehr als 20 Prozent habe das Papier des US-Konzerns zwischenzeitlich eingebüßt. Einen Großteil der Verluste habe die Apple-Aktie aber bereits wieder aufgeholt. Dabei sei es auch gelungen, die wichtige 200-Tage-Linie zurückzuerobern, was ein klares positives Signal bedeute. Nun gelte es aber auch, dieses positive Signal zu verteidigen. Die nächste große Hürde wäre das Jahreshoch, das Anfang Mai bei 215,31 USD markiert worden sei. Das Allzeithoch warte bei 233,47 USD. Dieses sei Anfang Oktober vergangenen Jahres erreicht worden, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.06.2019)(Mit Material von dpa-AFX)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: