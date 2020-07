Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

336,85 EUR +0,12% (09.07.2020, 09:35)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

336,65 EUR +0,76% (09.07.2020, 09:21)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

381,37 USD +2,33% (08.07.2020, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf vonMedien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (09.07.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Pierre Kiren vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Im positiven Marktumfeld habe der US-Titel am Mittwoch ein neues Rekordhoch (381,37 Dollar) erreicht. Rückenwind habe die Apple-Aktie dabei von einem positiven Analystenkommentar erhalten. Demnach sei das Potenzial der Apple-Aktie noch nicht erschöpft. Folglich hebe die Deutsche Bank ihr Kursziel auf 400 Dollar an und empfehle den Titel weiter zum Kauf.Inzwischen habe die Apple-Aktie innerhalb der letzten vier Monate 70 Prozent an Wert zugelegt und gehöre damit zu den Highflyern an der US-Börse.Gut möglich, dass die Rally bis zur Veröffentlichung der Quartalszahlen anhalte. Diese würden für den 30. Juli erwartet. Bis dahin könnte die Apple-Aktie neue Höchststände erzielen. DER AKTIONÄR bleibe für den Titel weiterhin optimistisch. Mit einem diversifizierten Produkt- und Serviceangebot sei Apple gut gerüstet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: