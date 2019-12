Der Autor Nicola Hahn hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

239,20 EUR +0,36% (03.12.2019, 10:02)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

238,80 EUR -0,02% (03.12.2019, 10:08)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

264,16 USD -1,19% (02.12.2019)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (03.12.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nicola Hahn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Apples AirPods seien vor Weihnachten eines der heiß begehrtesten Produkte. Doch nicht nur Apple profitiere von dem Boom. Die Aktien der chinesischen Zulieferer der Airpods würden in diesem Jahr zu den absoluten Top-Performern im asiatischen Raum gehören.Die Aktie des Apple-Zulieferers Luxshare-ICT habe sich im laufenden Jahr bereits mehr als verdreifacht - und ein Ende sei nicht in Sicht, denn die Nachfrage sei nach wie vor hoch. Bereits am Dienstag habe die japanische Wirtschaftszeitung "Nikkei" berichtet, dass Apple den chinesischen Zulieferer gebeten habe, die Produktion der AirPod Pro zu verdoppeln.Laut der Nachrichtenagentur "Bloomberg" würden die AirPods mit einer Wachstumsrate von 41 Prozent im Jahr 2019 zu der am schnellsten wachsenden Kategorie von Apple gehören. Laut Kyna Wong, Analystin bei Credit Suisse, sollten sich die Verkaufszahlen noch in diesem Jahr auf 60 Millionen verdoppeln. 2020 sollten dann bereits 90 Millionen und 2021 schon 120 Millionen Stück verkauft werden.Kein Wunder also, dass die Aktie von Luxshare-ICT aktuell durch die Decke gehe. Im MSCI China-Index gehöre sie zu dem viertbesten Performer in diesem Jahr. Auch der zweite Auftragshersteller GoerTek habe im laufenden Jahr bereits fast 190 Prozent zugelegt.Eins sei sicher: Nach dem Erfolg der Vorgänger dürften auch die AirPod Pro ein echter Verkaufsschlager werden und dem Konzern bei einem Preis von 249 Dollar mächtig Geld in die Kassen spülen. Wie hoch die Nachfrage tatsächlich sei, würden auch die stetig steigenden Lieferzeiten zeigen. Wer sich heute ein Exemplar im Apple-Store bestelle, müsse mit einer Lieferung Anfang Januar rechnen. Die AirPods bleiben neben dem Service-Geschäft eine der interessantesten Wachstumsstories bei Apple, so Nicola Hahn von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.