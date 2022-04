Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Rezessionssorgen würden aktuell auch Apple-Anlegern zu schaffen machen. Denn immer mehr Analysten würden vor weiter sinkenden iPhone-Bestellungen bei den Zulieferern warnen - besonders betroffen sei dabei das iPhone SE. Denn hier scheine sich Apple bei der Nachfrage ordentlich verkalkuliert zu haben.Laut den Analysten von Loop Capital habe sich die Zahl der iPhone-Bestellungen jüngst noch einmal um neun Millionen auf 254 Millionen Stück verringert. Während das iPhone 13 weiter ein Kassenschlager bleiben solle, dürften beim iPhone SE die Bestellungen sogar um 20 Millionen zurückgefahren worden sein, habe es geheißen.Apple habe nach den Misserfolgen des iPhone 12 Mini und 13 Mini endlich erkannt, dass kleine Smartphones kaum von den Verbrauchern nachgefragt würden, so die Loop-Experten. Immerhin würden im iPhone 13 die gleichen Prozessoren genutzt wie im iPhone SE, weshalb es nicht allzu tragisch sei, dass die Konsumenten eher in Richtung des größeren Modells tendieren würden.Es sei sicherlich kein Grund zum Feiern, dass die iPhone-Produktion wohl in geringerem Ausmaß stattfinde als zuvor geplant. Aber die Berichte und Analystenwarnungen seien in Relation zu setzen: Alleine die chinesischen Android-Konkurrenten dürften ihre Bestellungen um etwa 170 Millionen Smartphones zurückfahren.Langfristig orientierte Anleger bleiben daher der Apple-Aktie treu, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: