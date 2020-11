Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kalifornischen Smartphone-Herstellers Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Gemessen an Umsatz und Gewinn sei das iPhone nach wie vor die klare Nummer Eins im Produktportfolio von Apple. Entsprechend hoch seien die Erwartungen von Anlegern und Analysten an die neueste Generation der Smartphones, die im Oktober präsentiert worden sei. Eine Recherche der japanischen Wirtschaftszeitung "Nikkei" fördere nun Überraschendes zutage.Die meisten Menschen würden ihr brandneues iPhone 12 wahrscheinlich wie einen Schatz hüten, wenn sie das Smartphone nach längerer Wartezeit endlich in den Händen halten würden. Nicht so jedoch die Experten des Tokioter Forschungsunternehmen Fomalhaut Techno Solutions, die jetzt ein Phone12 und ein iPhone 12 Pro nach allen Regeln der Kunst auseinander genommen hätten.Das überraschende Ergebnis der wissenschaftlichen Untersuchung: Die Einzelteile des iPhone 12 Pro würden laut "Nikkei" etwa 406 Dollar kosten - umgerechnet rund 340 Euro. Die im iPhone 12 verbauten Teile seien noch ein paar Euro günstiger. Im Online-Shop auf der Apple-Website werde das iPhone 12 hierzulande ab 876,30 Euro angeboten. Für das iPhone 12 Pro müssten die Kunden mindestens 1.120 Euro auf den Tisch legen.Das bedeute natürlich nicht, dass Apple beim iPhone 12 einen Gewinn von 560 beziehungsweise 780 Euro pro Stück einstreiche. Denn zu den Materialkosten würden sich noch weitere Faktoren summieren, etwa für die Entwicklung, für Montage und Transport sowie Steuern.Dennoch dürfte unter dem Strich ein hübsches Sümmchen stehen, das als Gewinn bei Apple hängen bleibe. Kein Wunder also, dass Anleger und Analysten auf möglichst hohe Absatzzahlen der neuen iPhone-Generation oder gar einen neuen "Superzyklus" spekulieren würden.Auch "Der Aktionär" rechne damit, dass das brandneue Produkt-Portfolio für positive Impulse im operativen Geschäft sorgen werde. Entsprechend sei auch bei der Aktie noch Potenzial vorhanden.Investierte Anleger bleiben daher dabei, Neueinsteiger können die aktuelle Konsolidierung zum Einstieg nutzen, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. (Analyse vom 25.11.2020)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: