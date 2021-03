Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

105,84 EUR +4,83% (01.03.2021, 21:12)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

104,42 EUR +1,71% (01.03.2021, 17:35)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

127,62 USD +5,24% (01.03.2021, 20:57)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Ticker-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (01.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Apple habe in den USA einen neuen Meilenstein zu feiern. Während das Land noch immer mit hohen Corona-Infektionszahlen zu kämpfen habe und sich viele Bundesstaaten noch immer im Lockdown befänden, seien seit heute alle Apple-Stores wieder geöffnet. Die Aktie des Tech-Giganten feiere das mit einem Plus von rund vier Prozent.Alle 270 Apple Stores in den USA seien seit heute geöffnet. Es sei das erste Mal, dass alle US-Läden geöffnet seien, seit Apple als Reaktion auf die Corona-Pandemie im vergangenen Frühjahr begonnen habe, Geschäfte zu schließen.Die Wiedereröffnung der letzten geschlossenen Apple-Läden in Texas am Montag sei ein Meilenstein. Zwar verzeichne das Land immer noch rund 67.300 neue Corona-Fälle pro Tag, doch die Infektionszahlen würden wegen der landesweiten Impfkampagne weiterhin abnehmen, weswegen die Lockdown-Beschränkungen weiter gelockert würden.Mit der Wiedereröffnung der Apple-Stores in den USA gehe der Tech-Gigant einen Schritt weiter in Richtung Normalität. Nach den Gewinnmitnahmen in der Vorwoche könne die Apple-Aktie am Montag wieder deutlich zulegen. Investierte Anleger und Neueinsteiger setzen nun auf einen Rebound und eine baldige Fortsetzung der jüngsten Rekordjagd, so Timo Nützel von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. (Analyse vom 01.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: