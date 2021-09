Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (22.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Viele Apple-Kunden hätten gespannt auf die Präsentation des neuen iPhones vor knapp einer Woche gewartet. Obwohl Apple die neue Generation seiner Smartphones u.a. durch bessere Kameras und schnellere Chips aufgerüstet habe, sei der große Wurf ausgeblieben. Und so würden einige Analysten bereits über die iPhone-Änderungen spekulieren, die der US-Gigant in den nächsten beiden Jahren verkünden werde.Der Analyst Ming-Chi Kuo von TF Securities rechne damit, dass einige iPhone-Modelle aus der Pro-Reihe, die 2022 auf den Markt kommen würden, ein "Punch-Hole"-Design haben würden. Darunter verstehe man ein eingestanztes Loch im Display wohinter sich die Frontkamera verberge. Das "Punch-Hole"-Design solle u.a. die Bildschirmgröße maximieren.Zudem glaube Kuo, dass Apple bereits 2023 iPhones mit einem faltbaren Bildschirm und Fingerabdruckscanner herausbringen werde.Neues solle es auch in Sachen Low-Budget-iPhones geben. Laut Kuo könnte Apple im nächsten Jahr ein neues 5G-fähiges iPhone SE präsentieren, das schon ab 399 Dollar zu haben sei. Apple arbeite bereits an einem günstigeren iPhone mit einem 6,7-Zoll-Display, so Kuo. Aktuell koste in den USA ein iPhone mit dieser Bildschirmgröße (iPhone 13 Pro Max) knapp 1.100 Dollar.Positiv: Kuo gehe davon aus, dass Apple weniger von den Lieferengpässen im laufenden Quartal betroffen sein werde, als befürchtet. Grund: Der Konzern habe seine Produktionskapazitäten bei den High-End-Geräten bereits ausgebaut.Das iPhone sei nach wie vor das Zugpferd im Apple-Universum und habe zuletzt fast 50 Prozent zum Konzernumsatz beigetragen. Es wäre folglich wünschenswert, wenn Apple in den nächsten Jahren neue innovative Features vorstelle, die seine Smartphones von der immer stärkere werdenden Konkurrenz Xiaomi, Samsung und Co. abheben würden.DER AKTIONÄR bleibt bullish, so Emil Jusifov. (Analyse vom 22.09.2021)