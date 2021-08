Hinweis auf Interessenkonflikte:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (04.08.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL).Mit den Plänen zur milliardenschweren Übernahme des Ratenzahlungsspezialisten Afterpay habe Square zu Wochenbeginn für Furore gesorgt. Auch für Apple sei das "buy now, pay later" (BNPL)-Modell spannend. In Kanada sei nun eine entsprechende Partnerschaft geknüpft worden.Laut einem Bericht der Nachrichtenagentur "Bloomberg" habe sich Apple mit PayBright, der kanadischen Tochter des Fintech-Unternehmens Affirm, zusammengeschlossen. Gemeinsam würden sie ein "buy now, pay later"-Programm auflegen wollen, mit dem Apple-Kunden in Kanada ihre iPhones, iPads und Macs über einen Zeitraum von zwölf bis 24 Monaten finanzieren könnten."Einige Kunden, die Apple besuchen, möchten jetzt kaufen und später bezahlen. Jetzt haben sie eine neue Option, mit der sie ihre Lieblingsprodukte von Apple im Laufe der Zeit bezahlen können", heiße es in einer Mitteilung von Apple an die Mitarbeiter in Kanada, die "Bloomberg" vorliege. Die Ratenzahlungsoption solle demnach noch in diesem Monat zur Verfügung stehen und zunächst für einen begrenzten Zeitraum zinsfrei sein.In einigen Märkten biete Apple schon länger iPhone-Käufe auf Raten an. In Kanada habe es das laut "Bloomberg" jedoch seit Jahren nicht mehr gegeben. Mit dem neuen Modell mit der Affirm-Tochter solle nun auch Anzahlungen und Inzahlungnahmen von Altgeräten möglich sein.Abgesehen davon, dass Apple auf diesem Weg die Hardware-Verkäufe ankurbeln könne, markiere die Partnerschaft einen weiteren Vorstoß in den Fintech-Bereich. Dort würden speziell BNPL-Angebote derzeit boomen - laut Bank of America könnte das auf diesem Weg abgewickelte Transaktionsvolumen bis 2025 um das zehn- bis 15Fache steigen. Kein Wunder also, dass dabei auch große Konzerne würden mitmischen wollen.Damit sollten sich alle Zahlungen über den Bezahldienst Apple Pay in mehrere Raten aufspalten lassen. Laut "Bloomberg" solle es dabei zwei Optionen geben: Ein zinsloses Modell, bei dem der Kaufbetrag mit vier Raten zurückgezahlt werden müsse sowie ein kostenpflichtiges Modell, bei dem die Rückzahlung über mehrere Monate gestreckt werden könne.Nachdem die Q3-Zahlen in der Vorwoche nicht die erhoffen Impulse habe liefern können, konsolidiere die Apple-Aktie derzeit auf hohem Niveau. Das Allzeithoch bei 150 Dollar bleibe dabei in Reichweite, ein nachhaltiger Ausbruch wäre ein charttechnisches Kaufsignal."Der Aktionär" bleibt langfristig bullish und bestätigt die Kaufempfehlung, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 04.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link