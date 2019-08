XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

178,88 EUR -0,18% (13.08.2019, 09:04)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

178,64 EUR -0,09% (13.08.2019, 09:30)



Nasdaq Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 215,06 +0,95% (01.08.2019, 15:40)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (13.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Marion Schlegel vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Herstellers Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der US-Gigant versuche seit geraumer Zeit mehr und mehr auch in den Gesundheitsmarkt vorzudringen. Nun forsche Apple gemeinsam mit dem Pharmakonzern Eli Lilly und dem Startup-Unternehmen Evidence daran, ob sich über die Apple-Geräte Anzeichen einer Demenz erkennen lassen würden. Im Rahmen der SIGKDD-Konferenz, die vom 4. bis 8. August 2019 in Anchorage, Alaska, stattgefunden habe, habe die Fachwelt diesbezüglich eine Studie diskutiert.An der Studie hätten insgesamt 113 Probanden teilgenommen: 82 gesunde Personen sowie 31 Personen, die sich in verschiedenen Stadien der Demenz befinden würden. Alle hätten von Apple jeweils ein iPhone, eine Apple Watch und einen Schlaftracker von Beddit, einem Tochterunternehmen von Apple, bekommen. Erste Ergebnisse hätten gezeigt, dass Teilnehmer, bei denen der Verfall der kognitiven Fähigkeiten bereits eingesetzt habe, langsamer und unregelmäßiger auf dem iPhone getippt hätten als die Vergleichsgruppe mit den gesunden Probanden. Grundsätzlich hätten die bereits erkrankten Teilnehmer im Betrachtungszeitraum weniger Textnachrichten verschickt und sich seltener an Umfragen beteiligt.Noch sei es jedoch zu früh, dadurch langfristige Vorhersagen abzuleiten. Hierzu müsse nun eine Langzeitstudie folgen. Noch würde es den Menschen auch nicht viel nutzen, wenn sie eine Frühdiagnose erhalten hätten. Bislang gebe es am Markt wenig bis nichts, um eine drohende Demenz abzuwehren. Dies könne sich künftig aber durchaus ändern.DER AKTIONÄR bleibe weiterhin äußert positiv gestimmt für die Apple-Aktie. Mittelfristig rechnet Marion Schlegel von "Der Aktionär" damit, dass ein Angriff auf das Allzeithoch bei 233,47 Dollar durchaus möglich ist. (Analyse vom 13.08.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: