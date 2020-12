Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (08.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Dass der US-Konzern bei seinen Macs und MacBooks in Zukunft auf eigene Prozessoren setze, sei spätestens seit November klar, als die ersten Geräte mit dem selbstentwickelten M1-Chip vorgestellt worden seien. Doch damit wolle es Apple nicht belassen: Die nächste Prozessoren-Generation solle schneller und leistungsfähiger sein als alles, was die Konkurrenz zu bieten habe.Die ersten Rechner mit dem neuen M1-Chip seien noch keinen Monat auf dem Markt, da würden schon Gerüchte über dessen Nachfolger durchsickern: Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf namentlich nicht genannte Insider berichte, arbeite Apple bereits an weiteren neuen Prozessoren. Diese sollten im neuen Modellen von MacBook Pro und den stationären iMacs zum Einsatz kommen und zwar bereits ab Frühjahr 2021.Damit aber nicht genug: Laut den Insiderberichten sollten die neuen Chips noch schneller und leistungsfähiger sein als der stärkste Prozessor, den Intel zu bieten habe. Apple habe seine Rechner bislang mit Chips des Halbleiterherstellers ausgestattet. Bis 2022 wolle sich das Unternehmen allerdings komplett von Intel lösen und nur noch eigene Prozessoren verbauen.Die Chip-Verkäufe an Apple würden nur rund ein Zehntel des Gesamtumsatzes von Intel ausmachen, seien auf den ersten Blick also zu verschmerzen. Kritisch könnte es für das Unternehmen jedoch werden, wenn Apple die Messlatte mit den neuen Prozessoren zu hoch lege und weitere PC-Hersteller abwandern würden. Branchenexperten würden bereits seit längerem mit mehr Bewegung und Konkurrenz im Chip-Markt rechnen, den Intel lange dominiert habe.Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link