Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

143,00 EUR -0,14% (24.01.2022, 12:49)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

142,24 EUR -2,76% (24.01.2022, 12:34)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

162,41 USD -1,28% (21.01.2022)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (24.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) weiterhin zu kaufen.Die Aktie von Apple habe seit Jahresanfang mehr als acht Prozent verloren. Grund dafür sei primär das schwache Marktumfeld für Tech-Titel, denn operativ dürfte sich die Lage in den vergangenen Monaten weiter verbessert haben. Die Analysten von Wells Fargo hätten vor den Zahlen jedenfalls ihre Erwartungen hochgeschraubt.Wenn Apple am Donnerstag (27. Januar) nach US-Börsenschluss die Zwischenbilanz für das erste Geschäftsquartal (bis Ende Dezember) veröffentliche, würden die Experten von Wells Fargo unter anderem mit positiven Aussagen zur Lieferkettensituation, einer starken Kunden-Nachfrage über das gesamte Produktportfolio hinweg sowie zum Momentum im Service- und Abo-Geschäft rechnen.Während eine Besserung der angespannten Lieferketten zweifelsohne positiv für Apple wäre, sehe die Großbank das wahre Potenzial für die Aktie aber ganz wo anders. "Wir glauben, dass der Investment Case für Apple mehr mit der Monetarisierung der bereiten Nutzerbasis durch ein erweitertes Portfolio von Produkten und Dienstleistungen (beispielsweise Augmented Reality/Virtual Reality, Auto) zu tun hat als mit kurzfristigen Faktoren", so Analyst Aaron Rakers.Impulse für die Aktie erwarte er durch die Zahlen aber dennoch, weshalb er im Vorfeld seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für das Quartal erhöht habe. Das spiegele sich auch in der Einschätzung für die Aktie: Rakers rate weiterhin zum Kauf, habe das Kursziel aber von 165 auf 205 Dollar angehoben. Ausgehend vom Schlusskurs am Freitag entspreche das mehr als 26 Prozent Kurspotenzial.Da das Unternehmen aber auch für turbulentere Zeiten hervorragend gerüstet ist, gilt die Kaufempfehlung für die Aktie weiterhin, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.