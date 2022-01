Börsenplätze Apple-Aktie:



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (31.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marco Schmidberger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Auch Apple habe es die letzten Wochen übel erwischt. Ganze 16 Prozent sei es für die Aktie des iPhone-Herstellers nach unten gegangen. Für langjährige Apple-Anleger sei es nicht das erste Mal gewesen, dass die Aktie so stark eingebrochen sei. Die Liste an Rücksetzern sei lange. Doch das mache die jetzige Korrektur zu einem Sonderfall.Scharfe Korrekturen seien für Apple keine Seltenheit. 2008 sei der Kurs 60 Prozent nach unten gerauscht, Ende 2018 habe er 40 Prozent und im Corona-Crash 35 Prozent an Wert verloren. Auch abseits von Krisen habe die Aktie immer wieder stark konsolidiert. So habe sich der Kurs 2012 beinahe halbiert. Dagegen erscheine die aktuelle Korrektur um 16 Prozent fast harmlos.Charttechnisch interessant sei, dass der langfristige Aufwärtstrend trotz des Rücksetzers immer noch intakt sei. Der Kurs habe weder das letzte Tief vom Oktober 2021 bei 138 Dollar unterschritten, noch habe er die untere Begrenzung des Trendkanals bei 152 Dollar getestet. Damit sei keine Chartmarke gerissen worden, die dem Aufwärtstrend ein Ende bereitet hätte. Bei früheren Korrekturen hingegen sei das meist anders gewesen. Oft sei eine teils monatelange Konsolidierung gefolgt. Nun aber nehme der Titel erneut Angriff auf das Rekordhoch.Im Vergleich zu früheren Korrekturen sei der Rücksetzer der letzten Wochen für Apple recht milde ausgefallen. Außerdem sei der langfristige Aufwärtstrend nicht gebrochen worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.