Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

100,38 EUR -0,26% (18.11.2020, 12:27)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

100,36 EUR -0,63% (18.11.2020, 12:12)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

119,39 USD -0,76% (17.11.2020)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Deutschland Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Ticker-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (18.11.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Eigentlich sehe es bei dem Tech-Riesen Apple richtig gut aus. Erst vor zwei Wochen habe das Unternehmen einen erneuten Rekordumsatz verkündet. Auch eine charttechnische Hürde habe die Apple-Aktie zuletzt überwinden können, doch eine starke Aufwärtsbewegung sei bis jetzt ausgeblieben. Wann zünde endlich wieder die Kursrakete?Seitdem die Apple-Aktie am 2. September ein neues Allzeithoch bei 137,98 Dollar markiert habe, konsolidiere sie in Form eines Dreiecks. Zu Beginn des Monats habe der Kurs die obere Begrenzungslinie bei rund 118 Dollar durchbrochen und diese für vier Tage erfolgreich getestet. Inzwischen habe der Ausbruch eindeutig bestätigt werden können. Eine dynamische Aufwärtsbewegung sei aber bislang ausgeblieben.Aus charttechnischer Sicht würden das stark abnehmende Handelsvolumen der letzten Tage und die Indikatoren-Werte im neutralen Bereich für einen baldigen Ausbruch sprechen. Auf kurze Sicht wäre dabei ein rasanter Anstieg bis zum Oktober-Hoch bei 125,39 Dollar möglich. Nach dieser Hürde würde sogar das Allzeithoch wieder in den Fokus rücken. In einem bearishen Szenario wäre mit einem Rücksetzer bis an die 50-Tage-Linie bei 116,48 Dollar zu rechnen.Die Apple-Aktie könnte schon bald wieder Fahrt aufnehmen. Trader sollten sich an die eben genannten Marken halten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.