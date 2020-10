Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (06.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Am heutigen Dienstag habe der US-Konzern die Einladung für sein nächstes Event am 13. Oktober verschickt. Die Vorbereitungen für die Präsentation des iPhone 12 würden längst auf Hochtouren laufen. Apple könnte noch weitere neue Produkte in der Pipeline haben. Am Dienstag sei u.a. bekannt geworden, dass der iPhone-Hersteller Kopfhörer und Lautsprecher von Drittanbietern wie Logitech aus dem Online-Angebot genommen habe. Apple könnte demnach gut und gerne selbst eine Produktoffensive starten.Die Apple-Aktie sei im Lauf der letzten Börsenwoche unter Druck geraten, Grund zur Sorge bestehe deshalb zunächst allerdings nicht. Wer bereits investiert sei, bleibe weiterhin dabei. Neueinsteiger könnten den Rücksetzer zum Kauf nutzen, so Jochen Kauper vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.10.2020)Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte:Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Apple-Aktie: