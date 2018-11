Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

183,50 EUR -0,01% (08.11.2018, 08:56)



Nasdaq Aktienkurs Apple-Aktie:

209,95 USD +3,03% (07.11.2018, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (08.11.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Paris (www.aktiencheck.de) - Apple: Test der Unterstützungszone um 195 USD denkbar - ChartanalyseAm vergangenen Freitag legte Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) Zahlen für das abgelaufene Quartal vor, die am Markt nicht gut ankamen, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Wahrscheinlich sei es vor allen Dingen die Ankündigung gewesen, dass das Weihnachtsquartal weniger gut ausfallen könnte. Die Marktteilnehmer hätten mit Verkäufen reagiert, was den Aktienkurs auf ein neues Tief bei 198,17 USD habe einbrechen lassen. Von diesem Kursniveau aus sei es in den vergangenen Tagen zu einer kurzfristigen Erholung gekommen, die jedoch bald auf die ersten Widerstände treffe.Das Chartbild von Apple habe sich in den vergangenen Tagen eingetrübt. Die Aktie werde kurzfristig im Abwärtstrend gehandelt und wahrscheinlich werde der Widerstandsbereich bis hin zu 212,50 USD genutzt, um die Aktie erneut zu verkaufen. Die damit zu befürchtende Abwärtsbewegung könnte zu einem Test der Unterstützungszone um 195 USD führen. Sollte man sich dort nicht stabilisieren können, würde sich das Chartbild auch mittelfristig eintrüben. Je weiter die Kurse im Vorfeld aber über 212,50 USD ansteigen würden, desto größer würden die Chancen der Bullen. Die nächste Hürde liege dann im Bereich von 223 USD. (Analyse vom 08.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:181,00 EUR +1,66% (07.11.2018, 17:35)