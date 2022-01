NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

162,41 USD -1,28% (21.01.2022, 22:00)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: , WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (24.01.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Apple-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) charttechnisch unter die Lupe.Die fallende Advance-/Decline-Linie und die dadurch signalisierte, abnehmende Marktbreite hätten sie als einen der großen Risikofaktoren für das Jahr 2022 in ihrem technischen Jahresausblick angeführt. Die Schlüsselfrage sei derzeit, ob inzwischen selbst den lange Zeit noch gut aussehenden Technologie-Schwergewichten die Luft ausgehe. Mit Blick auf den Kursverlauf der Apple-Aktie sei diese Gefahr mehr als real, denn die Hochs von Mitte Dezember und Anfang Januar bei 182,09/ 182,90 USD würden mittlerweile ein klassisches Doppeltop bilden. Der Rutsch unter die Nackenlinie der Trendwendeformation bei 167,47 USD werde dabei durch das gleichzeitige Abgleiten unter das untere Bollinger Band bestätigt. Letzteres Phänomen spreche ebenfalls für den laufenden Gezeitenwandel bzw. das Etablieren eines neuen (Abwärts-)Trendimpulses. Aus der Höhe der Formation ergebe sich kalkulatorisches Mindestkursziel von 152 USD. Perspektivisch dürfte deshalb auch die 200-Tage-Linie (akt. bei 147,39 USD) wieder in den Mittelpunkt rücken. Um die charttechnische Schlagseite zu negieren, sei indes eine schnelle Rückeroberung des Dezembertiefs bei 167,47 USD nötig, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 24.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:143,98 EUR +0,54% (24.01.2022, 09:03)XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:146,28 EUR -2,18% (24.01.2022, 17:45)