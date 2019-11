XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

231,70 Euro +0,48% (05.11.2019, 15:09)



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

231,80 Euro +0,17% (05.11.2019, 15:24)



Nasdaq Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 257,50 +0,66% (05.11.2019, 22:15)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (05.11.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alicia Höfler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Spekulationen um Apple und die Einführung eines Augmented-Reality-Headsets würden nicht abreißen. Laut einem Bericht des taiwanischen Nachrichtenmagazines DigiTimes könnte ein solches AR-Gerät noch 2020 auf den Markt kommen. Apple-CEO Tim Cook gelte schon lange als Verfechter von AR. Seit Jahren spreche er von den möglichen Anwendungsszenarien und einem Potenzial in iPhone-Umfang. Wie ein solches Headset aber konkret aussehen könnte und welche Funktionen es erfülle, bleibe weiterhin offen.Die Gerüchte um ein neues Apple-Produkt seien die Kirsche auf der Sahnetorte nach dem guten Wochenstart der US-Märkte. Dank Fortschritten an der chinesisch-amerikanischen Handelsfront und den überdurchschnittlichen Quartalergebnissen dürften investierte Anleger optimistisch bleiben. "Der Aktionär" rate: Gewinne laufen lassen, rät Alicia Höfler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten imBörsenplätze Apple-Aktie: