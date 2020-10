Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

97,20 EUR +0,66% (05.10.2020, 11:45)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

97,11 EUR -0,33% (05.10.2020, 11:30)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

113,02 USD -3,23% (02.10.2020)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (05.10.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des iPhone-Riesen Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Bei Apple würden die Vorbereitungen für die Präsentation des iPhone 12 laufen. Bereits in der kommenden Woche solle es soweit sein - Insider würden vom 13. Oktober sprechen. Neben Namen und Größen der neuen Geräte werde im Vorfeld auch über deren Preise spekuliert.Apple-Analyst "Apple Rumors" habe auf Twitter eine Übersicht der voraussichtlichen US-Verkaufspreise der neuen iPhone-Varianten veröffentlicht. Das neue Einsteigermodell iPhone 12 mini mit 5,4-Zoll-Bildschirm und 64 Gigabyte Speicher solle es demnach ab 649 Dollar geben.Das iPhone 12 Pro Max mit 6,7 Zoll großem Display und dem größten Speicher (512 GB) am obersten Ende der Preisspanne solle mit 1.399 Dollar mehr als doppelt so teuer sein. Für das iPhone 12 und 12 Pro mit 6,1-Zoll-Bildschirm und 128 Gigabyte Speicher rufe Apple laut der Quellen 799 beziehungsweise 999 Dollar auf.Die Mini-Modelle, die es nun erstmals geben solle, wären somit günstiger als alle derzeitigen iPhone-11-Geräte (ab 699 Dollar), aber teurer als das aktuelle iPhone SE (ab 399 Dollar). Für den Einstieg in die "Pro"-Serie würden nach wie vor knapp 1.000 Dollar fällig, die neuste Generation solle dabei mit 128 Gigabyte jedoch doppelt so viel Speicher bieten. Das Top-Modell iPhone 12 Pro Max wäre knapp 50 Dollar günstiger als der Vorgänger.Die Apple-Aktie sei vor dem Wochenende erneut unter Druck geraten, Grund zur Sorge bestehe deshalb zunächst aber nicht.Wer bereits investiert ist, bleibt weiterhin dabei, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". Neueinsteiger können den Rücksetzer zum Kauf nutzen. (Analyse vom 05.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: