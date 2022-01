Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (18.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Die Analysten der Deutschen Bank hätten ihre Kaufempfehlung für die Apple-Aktie in einer aktuellen Studie bestätigt und das Kursziel auf 200 Dollar angehoben. Der Tech-Riese sei gut positioniert, um die vergleichsweise geringen Erwartungen der Wall Street für das Jahr 2022 zu übertreffen.Für seinen Optimismus nenne Analyst Sidney Ho vor allem zwei Gründe: Zum einen bekomme Apple die Lieferkettenprobleme, die das Hardware-Geschäft in den vergangen zwei Jahren belastet hätten, nun besser in den Griff.Zwar dürften die Einschränkungen in den Lieferketten kurzfristig noch einmal für Gegenwind bei der Umsatzentwicklung gesorgt haben, seiner Einschätzung nach habe sich die Situation zuletzt jedoch schneller verbessert als erwartet. Der Experte mache das beispielsweise an kürzeren Wartezeiten für die aktuellen iPhone-Modelle fest, die auf wenige Tage gesunken seien.Das sollte reichen, um die vergleichsweise geringen Konsenserwartungen der Wall Steet von lediglich rund fünf Prozent Umsatzwachstum im Jahr 2022 zu übertreffen. Denn Ho rechne damit, dass alleine verschobene Erlöse wegen der Lieferschwierigkeiten in diesem Jahr für einen 3-prozentigen Anstieg sorgen könnten. Er selbst erwarte daher einen Zuwachs von insgesamt neun Prozent.Vor diesem Hintergrund habe die Deutsche Bank ihr "Buy"-Votum für die Apple-Aktie bestätigt und das Kursziel von 175 auf 200 Dollar erhöht. Ausgehend vom Schlusskurs am Dienstag entspreche das mehr als 15 Prozent Kurspotenzial.Zwar habe auch Apple im schwächelnden Gesamtmarkt seit Jahresbeginn rund 2,5 Prozent verloren, dank riesigen Barreserven, üppigen Cashflows und einem starken operativen Geschäft sei das Unternehmen aber auch für turbulentere Zeiten hervorragend gerüstet.Die Apple-Aktie bleibt auch für den AKTIONÄR ein Kauf, so Nikolas Kessler. (Analyse vom 18.01.2022)