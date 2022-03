Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (31.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Berichte zum Beginn der Woche, dass Apple die Produktion einiger Produkte - darunter das iPhone SE - herunterschrauben wolle, hätten für etwas Verunsicherung gesorgt. Aber keine Panik: Es gebe genügend Hinweise, die für eine ungebrochen starke Nachfrage nach dem iPhone sprächen. Kein Grund also, die trendstarke Apple-Aktie zu verkaufen.Es sei nicht überraschend, dass das Unternehmen das Juniquartal konservativ angehe, habe ein leitender Angestellter eines Apple-Zulieferers gegenüber "Nikkei Asia" gesagt, wo über das Zurückfahren der Produktion einiger Produkte im kommenden Quartal berichtet worden sei. "Es ist verständlich, dass (die Verbraucher) das Geld für Lebensmittel und zum Heizen sparen werden."Die Rezessionssorgen scheinen Apple-Anleger jedoch nicht großartig zu beeindrucken, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Die Apple-Aktie habe in der laufenden Handelswoche bisher rund 1,8 Prozent zugelegt. Auch am gestrigen Mittwoch habe sich das US-Papier stabiler als der schwache Gesamtmarkt gezeigt und nur 0,7 Prozent verloren - weniger als der NASDAQ 100 mit 1,1 Prozent.Der jüngste Lauf von elf Handelstagen mit steigenden Kursen sei damit zwar unterbrochen - aber Schwäche sehe anders aus. Der Aufwärtstrend verlaufe wie ein Strich, die Apple-Aktie sei noch nicht im charttechnisch überkauften Bereich angekommen und stehe kurz vor dem Erreichen ihres Rekordhochs bei 182,94 Dollar.Sicherlich, Rezessionssorgen belasten den gesamten Markt - doch aktuell erleben wir keine Rezession, sondern nur ein erhöhtes Risiko einer schrumpfenden Wirtschaft, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". Anleger sollten daher angesichts der unbestätigten Berichte zu Produktionskürzungen und sinkender Nachfrage entspannt bleiben. Denn wer in der Vergangenheit diese Nachrichten ignoriert hat, stand als Apple-Aktionär auf der Gewinnerseite - und dürfte dies auch künftig tun, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.03.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.