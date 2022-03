Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (15.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laut Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" ist die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) weiterhin ein Basisinvestment.Die Aktien von Apple könnten entgegen der bedenklichen Meldung über Fabrikschließungen in China am heutigen Dienstag wieder Boden gutmachen. In den ersten Stunden des US-Handels seien die Apple-Kurse um zuletzt 2,3 Prozent auf 154,11 Dollar gestiegen. Ein wichtiger Grund für die schnelle Erholung seien dabei die unverändert bullishen Analysten.So schreibe der Bank of America-Analyst Wamsi Mohan, dass die Schließung der Fabriken in Shenzhen verkraftbar sei. Apple und sein Zulieferer Foxconn hätten die Möglichkeit, die Produktion kurzfristig in andere Gebiete zu verlagern, sofern die Dauer der Schließung nicht deutlich länger ausfalle als die zunächst angesetzte Wochenfrist, so Mohan.Der Experte weise diesbezüglich insbesondere auf andere Fabriken in China hin, wie die Produktionsstätten in Zhengzhou, wo aktuell bereits rund 50 Prozent der iPhones gefertigt würden. Längerfristig baue Apple zudem Kapazitäten in Indien auf. Darüber hinaus verlangsame sich im Vergleich zum Weihnachtsquartal die Produktion im ersten Quartal in der Regel, was eine Verlagerung vereinfache.Der BofA-Analyst belasse sein Apple-Ziel auf 215 Dollar und befinde sich damit etwas über dem Konsenskursziel von 191,25 Dollar. Beachtlich beim Blick auf alle Analysten-Einschätzungen sei, dass trotz der aktuellen Marktunsicherheiten und Kursverluste kaum ein Experte sein Apple-Ziel nach unten geschraubt habe.Apple bleibt eine Top-Qualitäts-Aktie und auch in unsicheren Zeiten ein Basisinvestment für beinahe jedes Depot, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" zur Apple-Aktie. (Analyse vom 15.03.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.