Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (12.05.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der größte Erdölkonzern der Welt, Saudi Aramco, habe am Mittwoch Apple als wertvollstes Unternehmen der Welt abgelöst. Denn während der Aktienkurs von Saudi Aramco in den vergangenen Wochen von den hohen Ölpreisen profitiert habe, sei das Papier des iPhone-Herstellers immer mehr unter Druck geraten. An Mittwoch sei die Apple-Aktie um 5% auf den niedrigsten Stand seit Ende Oktober vergangenen Jahres gefallen.Der Kurs von Saudi Aramco sei an der Heimatbörse Tadawul in Riad seit Mitte März mit den hohen Ölpreisen um mehr als 17% gestiegen. Der Apple-Kurs habe hingegen seit Ende März fast 17% eingebüßt. Die Aussicht auf steigende Zinsen habe die Investoren vor allem Technologieaktien verkaufen lassen. Denn in der langen Phase des billigen Geldes hätten Anleger immer mehr auf wachstumsstarke Tech-Unternehmen gesetzt. Nun jedoch dürften die Zinsen angesichts der hohen Inflation kräftig anziehen, womit sich Apple, Amazon.com, Microsoft & Co als überbewertet erweisen könnten.Die Aktien der Ende 2019 an die Börse gegangenen Saudi Aramco hätten zuletzt ein Rekordhoch erreicht. Das Unternehmen bringe es gegenwärtig auf eine Marktkapitalisierung von umgerechnet 2,43 Bio. USD. Damit hätten sie erstmals seit 2020 Apple wieder hinter sich gelassen. Das US-Unternehmen sei mit den aktuellen Verlusten nur noch 2,41 Bio. USD wert. Noch zu Jahresanfang sei Apple mit rund 3 Bio. USD um 1 Bio. USD schwerer gewesen als der saudi-arabische Ölproduzent."Der Aktionär" bleibe dennoch bei der grundsätzlich optimistischen Haltung gegenüber Apple und werte Kursrücksetzer wie den aktuellen als Chance für einen (Nach-) Kauf. Wer dabei auf Nummer sicher gehen wolle, warte aber eine Stabilisierung der Lage am Gesamtmarkt ab, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 11.05.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link