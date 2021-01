Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.



Börsenplätze Apple-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

115,34 EUR -1,97% (28.01.2021, 14:48)



XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:

114,54 EUR -2,57% (28.01.2021, 14:32)



NASDAQ-Aktienkurs Apple-Aktie:

142,06 USD -0,77% (27.01.2021)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Deutschland Apple-Aktie:

APC



NASDAQ-Ticker-Symbol Apple-Aktie:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (28.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol Deutschland: APC, NASDAQ-Ticker-Symbol: AAPL) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Asiens wichtigste Börsen hätten am Donnerstag Verluste verzeichnet. Sie seien damit den Vorgaben der US-Märkte gefolgt. Hier hätten Anleger im heiß gelaufenen Technologie-Sektor Gewinne mitgenommen. Zudem seien die Zahlen einiger hoch bewerteter US-Unternehmen, so etwa Tesla, durchwachsen ausgefallen. Auch habe das südkoreanische Schwergewicht Samsung mit seinem Zahlenwerk enttäuscht.Der Elektronik-Riese Samsung habe im Schlussquartal 2020 dank des robusten Chip-Geschäfts und der anziehenden Nachfrage nach Displays zwar deutlich mehr verdient als ein Jahr zuvor, doch habe dies nicht gereicht, um die Schätzungen der Analysten zu erfüllen. Zudem habe Samsung gewarnt, dass die Profitabilität im laufenden Quartal sinken könnte. Die Aktie habe um über zwei Prozent nachgegeben, was auch an der südkoreanischen Börse Bremsspuren hinterlassen habe.Im Weihnachtsgeschäft habe Samsung zudem dem US-Konkurrenten Apple den Vortritt überlassen müssen. Laut Berechnungen der Analysefirma IDC habe Apple 90,1 Millionen iPhones abgesetzt und sei damit die klare Nummer eins im Markt mit einem Anteil von 23,4 Prozent gewesen. Samsung sei laut IDC auf 73,9 Millionen verkaufte Smartphones gekommen. Das sei immer noch ein Marktanteil von gut 19 Prozent gewesen.Auch der US-Konkurrent Apple habe Zahlen gemeldet. Diese hätten wieder einmal überzeugen können. Apple habe im Weihnachtsquartal einen Rekordgewinn von gut 28,7 Milliarden Dollar eingefahren. Auch habe der iPhone-Konzern erstmals die Marke von 100 Milliarden Dollar (82,7 Milliarden Euro) Quartalsumsatz überschritten. Das hätten in den USA zuvor nur der Supermarktriese Walmart und der Ölkonzern Exxon Mobil geschafft."Der Aktionär" bleibe für die Apple-Aktie ganz klar optimistisch. Auch wenn die Aktie am heutigen Donnerstag im Zuge der allgemeinen Marktschwäche im Minus notiere. Die Aktie verliere auf der Handelsplattform Tradegate knapp vier Prozent auf 113,20 Euro."Der Aktionär" hat die Aktie im März 2016 bei 23,86 Euro zum Kauf empfohlen. Dabeibleiben, rät Marion Schlegel. (Analyse vom 28.01.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link