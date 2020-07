Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: Apple.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Tech-Giganten Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Der Smartphone-Gigant habe gestern nachbörslich seine Zahlen zum abgelaufenen Quartal präsentiert und auf ganzer Linie überzeugt. Nahezu in jedem seiner Geschäftsbereiche habe der Smartphone-Gigant zugelegen. Besonders erstaunlich sei, dass Apple das Rekordquartal mitten in der Corona-Krise verkündet habe - und das obwohl Q3 bei Apple traditionell eher schwach ausfalle. Auch die Analysten würden sich nun begeistert zeigen.Die Deutsche Bank habe das Kursziel für Apple nach Quartalszahlen von 400 auf 440 Dollar angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen. Der Gewinn je Aktie habe die durchschnittliche Markterwartung um rund 25 Prozent übertroffen, habe Analyst Jeriel Ong in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben. Der Umsatz des iPhone-Konzerns sei rund 14 Prozent höher als die Konsensschätzung ausgefallen. Die starken Kennziffern stützten seine Einschätzung, dass die Apple-Aktie das beste Investment im IT-Hardware-Sektor sei.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe das Kursziel für Apple nach Quartalszahlen von 299 auf 314 Dollar angehoben, aber die Einstufung wegen der hohen Bewertung auf "sell" belassen. Ehre, wem Ehre gebühre für eine exzellente Performance, habe Analyst Rod Hall in einer am Freitag vorliegenden Studie geschrieben. Der iPhone-Konzern habe ein sehr starkes drittes Geschäftsquartal verzeichnet. Weder er noch seine Analystenkollegen hätten eine solch starke Nachfrage nach Apple-Produkten in der Corona-Krise vermutet.Auch die größte Investmentbank J.P. Morgan habe ihr Kursziel für Apple von 425 auf 460 Dollar angehoben und ihre Einstufung auf "overweight" belassen.Im Rahmen seines Quartalsberichts habe Apple außerdem einen erneuten Aktiensplit im Verhältnis 1:4 angekündigt. Dies könnte ein zusätzlicher Kurskatalysator für die Anteilsscheine des iPhone-Riesen werden, da dadurch die Aktie wieder optisch günstiger aussehe.Die Apple-Aktie bleibt ein Basisinvestment, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: