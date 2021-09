Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (29.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) unter die Lupe.Für US-Tech-Aktien sei der gestrige Dienstag ein rabenschwarzer Tag gewesen: Die Angst vor einem Zahlungsausfall der USA und rasant steigenden Anleiherenditen hätten dem technologielastigen NASDAQ 100 ein Minus von 2,9 Prozent eingebrockt. Auch Tech-Riese Apple habe sich dem Abverkauf nicht entziehen können.Die Aktie sei letztlich rund 2,4 Prozent schwächer aus dem US-Handel gegangen und habe sich damit weiter von ihrem Allzeithoch vom Monatsanfang bei 157,26 Dollar entfernt. Zudem sei die Market Cap des wertvollsten Unternehmens der Welt alleine seit Wochenbeginn um rund 57 Milliarden Dollar geschrumpft.Grund dafür seien allerdings nicht primär operative Probleme, sondern das schwierige Marktumfeld und die erneute Sektor-Rotation, ausgelöst durch steigende Anleiherenditen und der Sorge vor einem Zahlungsausfall der US-Regierung. Davon ganz besonders betroffen sei der Tech-Sektor, wo sich nach Bloomberg-Informationen alleine am Dienstag insgesamt mehr als 200 Milliarden Dollar Market Cap in Luft aufgelöst hätten.Analysten würden sich aber dennoch gelassen geben. "Ich weiß, Investoren mögen es nicht, wenn es in Washington politischen Aufruhr gibt, aber man muss nur 30, 50 oder 100 Jahre in die Vergangenheit blicken, um zu erkennen, dass es keinen Grund zur Panik gibt, wenn es in Washington heiß hergeht", so Tom Lee von Fundstrat bei CNBC. Rückblickend sei dies fast immer eine großartige Kaufchance gewesen.Die jüngsten Verluste schmerzen, doch "Der Aktionär" bleibt langfristig bullish für Apple - zumal in wenigen Tagen das traditionell bullenstarke Weihnachtsquartal anbricht, so Nikolas Kessler. Mit brandneuen iPhone und iPads sei der Tech-Riese dafür hervorragend aufgestellt. Sobald sich die Wogen um die Anleiherenditen und den drohenden US-Zahlungsausfall geglättet hätten, dürfte das operative Geschäft wieder in den Vordergrund rücken und der Aktie neuen Impulse liefern. (Analyse vom 29.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: