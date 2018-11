Tradegate-Aktienkurs Apple-Aktie:

182,74 Euro -2,24% (02.11.2018, 17:17)



Nasdaq-Aktienkurs Apple-Aktie:

USD 207,39 -0,72% (02.11.2018, 17:17)



ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



WKN Apple-Aktie:

865985



Ticker-Symbol Apple-Aktie Deutschland:

APC



Ticker-Symbol Apple-Aktie Nasdaq:

AAPL



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (02.11.2018/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





New York (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analyst Samik Chatterjee von J.P. Morgan Securities:Im Rahmen einer Aktienanalyse bestätigt Samik Chatterjee, Analyst beim Investmenthaus J.P. Morgan Securities, seine Empfehlung die Aktien von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL), dem Produzenten von iPhones und iPads, überzugewichten.Trotz einer schwächeren Umsatzplanung als angenommen seien die Fundamentaldaten von Apple Inc. intakt, so die Einschätzung der Analysten von J.P. Morgan Securities. Gegenwind von Seiten der Währungsverhältnisse und makroökonomisch bedingte Risiken würden für Belastungen sorgen.Die Quartalszahlen hätten derweil für Vertrauen hinsichtlich einiger langfristiger Treiber für das Gewinnwachstum gesorgt. Abgesehen davon sei davon auszugehen, dass sich das Management bei der Guidance von einem gewissen Maß an Konservatismus habe leiten lassen. Apple habe es meistens geschafft das obere Ende der Umsatzplanungen zu erreichen oder zu übertreffen.In ihrer Apple-Aktienanalyse halten die Analysten von J.P. Morgan Securities am "overweight"-Rating fest, passen aber das Kursziel von 272,00 auf 270,00 USD nach unten an.Börsenplätze Apple-Aktie:XETRA-Aktienkurs Apple-Aktie:182,23 Euro -5,24% (02.11.2018, 17:02)