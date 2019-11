Xetra-Aktienkurs Apple-Aktie:

ISIN Apple-Aktie:

US0378331005



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tablets der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. Die Marke Apple gilt mit einem Wert von USD 185 Mrd. als die wertvollste Marke der Welt. (01.11.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Der Vorstand und/oder Mitarbeiter der aktiencheck.de AG halten eine Netto-Longposition in den Aktien des analysierten Unternehmens. Es besteht also ein Interessenkonflikt auf den wir hiermit ausdrücklich hinweisen wollen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von Analyst Markus Jost von Independent Research:Markus Jost, Analyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie von Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, Nasdaq-Symbol: AAPL) von 230 auf 264 USD.Die Q4-Zahlen des US-Konzerns hätten sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig positiv überrascht, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Zwar seien die iPhone-Erlöse erneut signifikant rückläufig gewesen, dies habe Apple jedoch mit dem weiterhin starken Wachstum des Servicegeschäfts und mit anderen Produkten mehr als ausgleichen können. Dür das laufende, wichtige Weihnachtsquartal stelle Apple erstmals nach zwei Jahren wieder einen möglichen neuen Rekordumsatz in Aussicht. Jost habe seine EPS-Schätzungen leicht nach oben revidiert.Markus Jost, Analyst von Independent Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die Apple-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 230 auf 264 USD angehoben. (Analyse vom 01.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link