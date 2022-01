Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: Apple.



Kurzprofil Apple Inc.:



Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) ist ein US-amerikanischer Hersteller von Unterhaltungselektronik mit Hauptsitz im kalifornischen Cupertino. Aktuelle Verkaufsschlager des Elektronikriesen sind die Smartphones der iPhone-Modellreihe, die Tabletts der iPad-Serie sowie die Notebooks der MacBook-Reihe. Neben dem Verkauf von Elektronik-Hardware gewinnt stark zunehmend der Verkauf von Medien über den iTunes Store und Applikationen über den Apple-App Store an Bedeutung. (05.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Apple-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Nikolas Kessler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Technologieunternehmens Apple Inc. (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL) zu kaufen.Als erstes Unternehmen überhaupt habe Apple am Montag kurzzeitig die 3-Billionen-Dollar-Marke bei der Market Cap überschritten - und damit eine Diskussion ausgelöst, ob diese Bewertung gerechtfertigt sei. Patrick Armstrong, Chief Investment Officer der US-Investmentgesellschaft Plurimi, beantworte diese Frage mit einem ganz klaren "ja".Seiner Einschätzung nach sei Apple keine Aktie, die sich mal eben verdoppele. Doch der Tech-Riese werde auch in Zukunft schneller wachsen als die Gesamtwirtschaft, habe Armstrong am Dienstag in einem CNBC-Interview gesagt. Für das Jahr 2022 prognostiziere der Internationale Währungsfonds (IWF) ein 5,2-prozentiges Wachstum der US-Wirtschaft. Die Weltwirtschaft solle demnach um 4,9 Prozent wachsen.Als erstes Unternehmen überhaupt habe Apple im August 2018 die Billionen-Dollar-Marke bei der Bewertung überschritten - und sich seitdem in weniger als vier Jahren noch einmal verdreifacht. Am Montag und Dienstag sei der Tech-Riese - ebenfalls als erste Firma der Welt - zeitweise mehr als drei Billionen Dollar wert gewesen."Apple ist unglaublich stark mit Blick auf Cashflow, Ergebnis, Marktanteil und Gewinnmargen. Es ist nahezu perfekt im Hinblick auf diese Kennzahlen", schwärme der Plurimi-CIO. Die Sorge einiger Analysten, dass die Bewertung auf dem aktuellen Niveau zu hoch sein könnte, teile er folglich nicht.Apple sei ein unglaubliches Unternehmen, das nun einmal mit Premium-Aufschlag gehandelt werde. Daran sei für ihn auch nichts ungewöhnlich, so Armstrong. "Ich denke, großartige Unternehmen sollten zu Premium-Multiples gehandelt werden." Und von den extrem hohen Bewertungen einiger anderer Unternehmen sei Apple noch weit entfernt.Die Apple-Aktie bleibt daher ein Basisinvestment und ist einer der Favoriten für 2022, so Nikolas Kessler von "Der Aktionär". (Analyse vom 05.01.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: